智慧醫療補助 賴：核定逾29億

總統賴清德（前排中）十一日出席「諾貝爾大健康論壇」開幕典禮。（中央社）

記者康子仁∕台北報導

總統賴清德十一日出席「二０二六諾貝爾大健康論壇」開幕典禮致詞表示，去年開始推動的五年四百八十九億元「健康台灣深耕計畫」，其中一個重要項目是希望運用智慧醫療優勢，改善臨床流程、增進臨床效能；去年已經核定一百九十七件、約二十九點四億元補助，鼓勵更多第一線醫療機構導入最新的智慧科技醫療。

賴清德指出，政府推動為期五年的健康台灣深耕計畫，總經費四百八十九億，用在人才培育與改善醫療環境，提高醫療服務品質。去年第一年實施，在智慧醫療領域通過一百九十七案、二十九點四億改善臨床流程，增進臨床服務效能，提高服務品質。

其次是科技、ＡＩ方面，政府希望在二０四０年前培養出五十萬個ＡＩ人才，在新竹科學園區的國家算力中心已開始運作，國家ＡＩ資料中心也將在台南沙崙開始使用。

賴清德強調，政府將聚焦在矽光子、量子運算、機器人發展等三個重要關鍵技術。政府打算建立ＡＩ人工智慧的生態系，培養出兆元產值的軟體創新創業平台，希望幫助台灣至少一百萬家中小微企業可以導入人工智慧，提升競爭力。

賴清德表示，半導體、資通訊ＩＣＴ是台灣的護國群山，下一座有條件成為護國群山就是醫療跟科技的結合，這是強強聯手，政府一定會跟大家一起努力。