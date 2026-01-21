智慧醫療進駐板橋榮家 心律不整風險提前掌握

《圖說》北榮團隊(左)與板橋榮家家主任陳桂美(前排右二)、醫護團隊及住民合影。〈板橋榮家提供〉

【記者葉柏成／新北報導】板橋榮家為強化高齡住民心血管疾病照護，結合臺北榮民總醫院遠距醫療暨雲端照護中心，導入智慧遠距心電監測與AI預警系統，透過主動篩檢與即時追蹤機制，提早發現心律不整等潛在風險，為長輩打造更周全的健康防護網。

板橋榮家主任陳桂美指出，北榮團隊積極推動「運用智慧遠距12導程心電圖即時照護心血管疾病」計畫，將專業醫療服務延伸至榮家第一線。醫療團隊透過義診與遠距監控，秉持「主動找出風險、提早介入追蹤」理念，讓長輩在熟悉的生活環境中，也能獲得即時且合宜的醫療照護。

《圖說》北榮團隊(右二)為住民進行心電圖檢查。〈板橋榮家提供〉

以板橋榮家為例，北榮先以單導程心電圖進行廣泛篩檢，再針對高風險個案導入12導程心電圖成長期追蹤，成功發現部分住民出現房室傳導阻斷等心律異常情形。團隊隨即啟動專屬照護路徑，納入定期追蹤管理，有效降低病情惡化風險。

她說，此外，針對疑似心律不整個案，系統結合紅、橘、綠風險分級與AI預警推播通知，讓照護人員能即時掌握狀況，確保照護不再止於一次性篩檢，而是轉化為持續性的健康守護。未來將把此模式推廣至更多場域，讓智慧醫療成為長輩日常中看得見、感受得到的安心力量。

《圖說》北榮團隊(左)介紹未來將推廣與遠距中心進行視訊。〈板橋榮家提供〉

臺北榮總遠距醫療暨雲端照護中心主任張世霖表示，遠距醫療的核心在於設備、系統與專業團隊的整合，不僅可精準辨識高風險個案，也能減少照護盲點，對慢性病與高齡照護助益甚大。