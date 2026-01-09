智慧養殖抗寒 虱目魚零災情

強烈冷氣團籠罩全台，最易受寒害影響的虱目魚卻未傳災情，台南市區漁會指出，低溫不連續12小時，白天日照回溫，虱目魚就不易凍死。養殖漁民都有禦寒之術降低災情損失，近年更發展智慧養殖系統，可隨時監看魚塭的溫度變化，隨時應變。

台南市共有2826.59公頃的虱目魚養殖面積，主要集中在七股、安南、北門、學甲與將軍區，年產量2.3萬噸，約占全台4成左右，穩居全台第一，從養殖、加工到餐飲有完整的產業鏈。

虱目魚最怕低溫，每逢寒流過境，沿海養殖漁民深怕魚群暴斃，台南市區漁會調查至9日為止，未接獲通報寒害。

農業局漁業科表示，虱目魚在連續12小時以上的10度低溫才會撐不住，只要白天出現陽光，魚池溫度回暖，就無大礙。農業局針對養殖管理有配套措施建議，可藉養水藻延緩降溫速度，適合短時間低溫的小寒流，可緩衝清晨低溫時段，但遇強烈冷氣團效果有限，需有自用發電機等避寒設施，降低魚隻凍死風險。

漁民自有禦寒妙招，最常見的是在魚塭的北側岸堤設置防風棚擋風。另外，池水底下溫度較表面高，在淺坪魚塭附近另挖深池蓄水，蓋上帆布保溫，再抽出深水區的暖水，引入淺坪池，提供較暖水源。更有直接丟入加溫棒的漁民，但此做法較耗電、成本高。

近年漁民開始設置智慧養殖系統，可遠端從手機直接監控水池溫度、水氧甚至水底魚蝦狀況，提供即時禦寒應變。進階系統一旦偵測到魚塭水氧不足，可自行啟動打水車，突然遭遇停電亦能自動供電。

有漁民提醒，智慧系統並非裝設後一勞永逸，許多廠商將系統功能講得太神，漁民花了一大筆錢，實用性卻不如預期。