「智慧高雄主權AI燈塔計畫」 獲2026智慧城市創新應用獎

高市府推動的「智慧高雄主權AI燈塔計畫」，以建構城市級主權AI能力、推動跨局處治理整合的智慧治理新模式，並逐步展現智慧應用落地與產業轉型的推動進展，榮獲「二○二六智慧城市創新應用獎」肯定，展現高雄在智慧城市發展上，兼顧治理自主性、制度創新與產業動能的前瞻布局。(見圖)

高市府今(廿九)日說明，燈塔計畫由高市府統籌規劃，整合高市府局處及國公營事業，透過公私協力合作模式，結合國際技術夥伴NVIDIA的硬體及技術，並與國內團隊Linker Vision共同投入開發；燈塔計畫以高雄在地資料為核心，結合城市實際治理與產業應用需求，逐步建構屬於高雄的主權AI能力。

廣告 廣告

透過多模態視覺語言模型（VLM），燈塔計畫將分散於相關局處與國公營事業的影像資料與治理情境進行整合分析，轉化為可支援市政治理決策的重要資訊基礎，並逐步將AI辨識成果串接至智慧治理平台，支援事件從發現、通報到派工與結案的跨局處協作流程，協助高市府提升對城市事件的即時掌握與整體治理效能。

高市府表示，未來完成開發的AI模型，將依不同系統與應用需求進行授權使用，並邀請具備相關技術與算力能力的民間業者加入協作，透過公私協力模式，吸引更多國營及民間單位參與，逐步擴展應用至醫療等多元領域，帶動智慧產業生態系發展，加速產業轉型升級。

展望未來，高市府將持續深化燈塔計畫推動成果，並積極爭取中央資源支持，除推廣至國內其他縣市外，亦朝向智慧技術輸出國際城市發展，讓高雄以在地資料打造主權AI、推動跨局處智慧治理新模式的經驗，成為全球智慧城市建設的重要參考典範。