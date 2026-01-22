智慧「懂牛」！台大和研華合作 打造在地化智慧酪農監測系統

〔記者林曉雲、楊綿傑／台北報導〕協助台灣酪農產業升級，國立台灣大學動科系注入「懂牛」的智慧，台大生農學院長林裕彬帶領動物科學技術學系，深化與研華科技的產學合作，去(2025)年啟動新一代智慧酪農監測計畫已獲得成果，成功開發出專為氣候變遷與飼養環境量身打造的「單一整合監控介面」，打破國外相關設備價格昂貴且數據不合本土使用的痛點。

台大動科系主任陳靜宜表示，國內酪農業因土地與飼料資源受限，比國外更迫切需要透過「精準營養」與「智能監測」來提升效率並降低污染，然而，現行市面上的解決方案多為國外進口，不僅價格昂貴、各品牌資料無法互通，且缺乏在地化參數，導致酪農陷入設備「買不起」、數據「看不懂」、系統「不會用」的困境。

台大農場場長陳億乘強調，智慧農業成功的核心不在於硬體多先進，而在於「讀懂動物的需求」，過去酪農面臨的最大挑戰，是買了昂貴的進口設備後，數據判讀標準卻是基於歐美氣候，不完全適用於台灣的濕熱環境。台大動科系將累積多年的本土乳牛生理研究與飼養邏輯，轉化為演算法注入系統中。陳億乘表示，此次與研華的合作，就是讓冷冰冰的數據，變成酪農能即時判斷、照顧牛隻健康的溫暖決策。

研究團隊在台大乳牛示範場域中導入邊緣運算(Edge Computing)架構，串接外部氣象站、擠乳設備、DHI乳品質數據、活動量計及360度環景攝影機等，成功建置出高度整合的數據中台。這套系統不僅符合國內酪農需求，更能取代大量人工巡檢，提供牛隻行為監控的詳細記錄資訊，自動將環境溫濕度、牛隻行為影像、即時健康數據與懷孕分娩紀錄進行交叉比對，讓管理人員能即時進行精準處置，而非發生問題後才補救。

台大動科系及研華盼成功建立「買得起、看得懂、且符合臺灣在地需求」的智慧養殖模組，未來由學術場域推廣至產業現場，將協助國內酪農，從傳統經驗法則跨越至數據驅動的精準飼養，引領台灣畜牧產業邁向永續發展的新里程。

