智慧、綠能、便利一次到位 台中市南平停車場啟動BOT招商

（觀傳媒中彰投新聞）【記者廖妙茜/台中報導】台中市政府大力提升停車場效率，滿足地方停車需求，將在南區南平停車場興建至少300席汽車停車位，打造兼具停車、服務與生活機能的複合式立體停車場。市府交通局已正式公告「南平停車場新建營運移轉（BOT）案」採50年BOT方式辦理，廣邀民間企業踴躍參與投資開發，增加停車供給，促進地方經濟活絡與都市景觀美化。

台中市政府交通局長葉昭甫表示，南平停車場土地使用分區為停車場用地（停77），基地面積約3,243平方公尺，建蔽率70%、容積率960%，周邊鄰近台中火車站、國立公共資訊圖書館與復興園道等重要設施，具高度開發潛力。交通局已自11月28日起至明年1月12日止，公告「南平停車場新建營運移轉（BOT）案」招商，邀請民間機構踴躍參與投資開發。

南平停車場鄰近台中車站、國資圖、復興園道等重要設施，具開發潛力，也歡迎各界踴躍。（圖/記者廖妙茜翻攝）

台中市政府停車管理處指出，南平停車場基地位於南區南平路與美村路口，地理位置優越，交通便捷，市府期盼藉由民間創新能量導入，興闢具多元機能的立體停車場，除可有效紓解停車壓力，也能結合商業、文創、休閒等多目標用途，注入嶄新城市風貌，營造兼具智慧、綠能與生活機能的南區新地標。

葉局長表示，市長盧秀燕上任以來積極推動「停車立體化」政策，近年已投入百億經費興建40座停車場，提供民眾停車服務，南區為台中市發展成熟且人潮密集的行政區，商圈、醫院、學校及住宅區緊鄰，停車需求龐大，南平停車場BOT案推動民間參與公共建設，希望發揮停車服務更便捷、環境更友善的效益，達到政府、企業與民眾三贏的目標。

交通局說明，此次招商公告已於財政部「促進民間參與公共建設資訊網站」同步刊登，歡迎各界優質廠商踴躍投標，共同打造「智慧交通、宜居台中」的新典範。如需詳情，請洽台中市政府交通局鄭先生（04-22289111分機61325）或顧問單位元一國際顧問股份有限公司（04-23101109）。