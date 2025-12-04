智捷醫學科技全球創新 AI 3D 標準化成果發表

圖為智捷醫學科技AI醫療影像3D標準化暨MR應用成果發表大會合照，第一排右二為經濟部莊銘池主秘，右三為邱志偉委員、右四為智捷孫繼信董事長、右五為總統府代表何志偉副秘書長、右六為衛福部莊人祥次長、右七為外交部政務次長陳明祺。





四大醫學中心、七友邦國、美德代表與微軟齊聚見證

今（4）日智捷醫學科技創新AI 3D標準化成果發表現場湧現驚人的國際陣容：四大醫學中心臨床領袖、七座友邦國家代表、美國在台協會（AIT）、德國經濟辦事處、以及台灣微軟等共同出席，一同見證台灣自主 AI 醫療影像技術的大突破。智捷醫學科技（IntelliGen Technology）發表全球創新的 AI 醫療影像 3D 標準化成果與 MR 應用，並宣布多項跨國合作，這是台灣首度以自主 AI 技術串聯臨床、國際、產業與政策的整體示範，被各界視為智慧醫療輸出新里程碑。

協助衛福部建立3D 標準化

衛福部莊人祥次長於現場指出，全球醫療影像已從「黑白2D」升級成「彩色3D」！3D 立體化是提升診斷準確度、跨科協作與醫療教學的最佳工具，AI 3D影像的快速發展，也重新定義臨床診斷。莊人祥次長也提到，相關研究機構也針對AnatomyCloud GPT制定標準化流程給各大醫學中心使用，同時進行評估，並計畫2026年協助各大醫院導入新一代，具有自動辨識病灶功能的影像系統。而現階段已將3D AI影像系統導入的醫院，則包括台大體系醫院、馬偕紀念醫院等。

圖為台大醫院余忠仁院長，說明3D AI影像於台大醫院的實際應用。

台大醫院：3D AI 應用完成多例臨床試驗

台大醫院院長余忠仁院長表示，台大已將 Anatomy Cloud GPT 實際應用於 術前規劃、術中輔助、醫病溝通 等流程，是全台累積 3D AI 手術案例最多的醫學中心。3D 影像能讓醫師更快速掌握腫瘤、血管與器官的空間關係，有效提升手術安全與效率。

馬偕紀念醫院於現場公開應用成果

馬偕紀念醫院黃文傑副院長也在今日分享與智捷醫學科技合作的手術應用成果，馬偕紀念醫院是台灣較早將Anatomy Cloud GPT彩色 3D 影像流程整合至院內 PACS 系統的醫院，使臨床醫師在日常判讀中即可自動取得 3D 影像，成為台灣推動 3D 標準化的重要示範醫院。黃文傑副院長在 12/4 現場強調：

「3D 影像不是技術展示，而是實實在在改善醫療品質的工具。馬偕將持續推動 3D 化，讓患者不用再面對看不懂的黑白影像。」

圖為智捷醫學科技孫繼信董事長，向與會來賓說明3D AI影像技術的應用與前景。

智捷醫學科技：從台灣走向世界

智捷醫學科技孫繼信董事長表示，Anatomy Cloud 在今年完成台灣臨床驗證、政策接軌與國際合作的多項里程碑，接下來將與德國柏林 idalab GmbH. 正式展開技術合作。雙方將共同發展「3D 影像理解 + 自動文本生成」的 AI 模型，讓 CT/MRI 不僅能彩色 3D 化，也能由 AI 生成圖文並茂的臨床報告。

孫繼信董事長表示：「Anatomy Cloud GPT 在台德雙方合作研發之下，將會成為全球數一數二的醫療GPT。」

另外，孫繼信董事長也提到，智捷預計於明年3月在日本成立分公司，作為海外市場的第一個前進基地，並將拓展至亞太與歐洲市場，打造跨國醫療 AI 生態系。

他強調，台灣的 AI 醫療不只在本地實現 3D 標準化，更將走向國際臨床場域，讓世界看見台灣在智慧醫療領域的實力與影響力。

3D AI影像，未來將更進一步融入臨床醫療，更有助於醫病溝通。

