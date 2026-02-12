智生活300萬用戶恐陷資安危機 消基會檢驗16項測試不通過

〔記者黃宜靜／台北報導〕身為社區智慧服務管理的品牌，智生活能幫助住戶處理生活大小事；不過標榜有300萬住戶、通過MAS L3最高等級資安標章的App，卻在消費者文教基金會檢驗下，發現安卓最新版本(v4.13.0)竟有高達16項測試項目不通過，可能有個資外洩、交易攔截、管理缺失等風險。

消基會今日舉辦「智慧居家服務，風險全都露－智生活App資安檢測結果」記者會。董事長鄧惟中表示，智生活App是一個管理社區的軟體，提供找水電、快遞通知、公告等功能，其在官網上表示，已有取得MAS L3最高等級的資安標章。

廣告 廣告

鄧惟中指出，智慧社區App關聯到整個社區，因此資訊安全方面的需求當然也應該比個人用途的App嚴格。但消基會委託國家資通安全研究院檢測「安卓版v4.13.0」時，卻發現有16項檢驗不通過，其中9項L1、4項L2和3項L3。

16項檢驗不通過中，消基會歸納出3大資安與隱私風險，包括：用戶可能面臨個資外洩，讓駭客輕易從手機暫存中竊取用戶的敏感資訊；再來，智生活也缺乏交易時的再次驗證與防覆蓋保護，因此攻擊者可透過偽裝介面誘導入坑，或在背景側錄輸入動作，盜取金流權限；最後，由於隱私宣告不全、連線識別碼容易被預測，增加了帳戶連線被劫持的風險。

鄧惟中呼籲，在金流、個資保障不足下，若仍須使用這個App，建議使用者盡可能關掉App存取權，也不要綁定高額信用卡或開啟自動儲存密碼的功能，也應頻繁清理App快取資料。若要更換手機，先於App登出，再卸載。

消基會監察人卓政宏表示，由於智生活是免費的App，但為了能讓精準投放廣告，因此積極收集使用者各種資料，但連保護的能力都沒有，可能會有暴露資料外洩的高風險，尤其App更新版本快速，也可能出現過去檢驗合格，現在的版本卻不合格的情形，因此建議政府應從「靜態認證」轉向「動態治理」。

國家資通安全研究院副院長龔化中建議，數發部及台灣資通產業標準協會(制定MAS標準的單位)應建立抽驗與追蹤機制，針對高風險(L3 等級)App 實施年度不定期抽測，且若軟體在通過檢測後短時間內爆發重大已知漏洞，應追究實驗室檢測不實的責任。

【看原文連結】

更多自由時報報導

恐怖！肯德基蛋塔吃到「整顆電池」竟是計時器惹禍

搶先看！ 氣象專家曝「年假9天」天氣預報重點

曾辦重大共諜案！「調查局朱茵」陳詩茹移送高金素梅 超強學歷曝光

宛如屎味！臭豆腐名店插旗北市成惡夢 住戶身心崩潰「頭髮拔禿一片」

