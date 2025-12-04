智破假幣商集團 竹市警守護市民血汗錢

警方在接獲報案後迅速佈署埋伏，於嫌犯到場取款時當場逮捕。





統計114年1至11月期間，竹市警察局破獲67件詐欺集團案、逮獲361名成員，並查扣汽車、現金、不動產及虛擬貨幣等不法資產，總價值高達1億1,200萬餘元，且透過警銀合作成功攔阻民眾匯款1億7,000萬餘元，總計阻斷詐欺集團不法金流2億8,200萬餘元，有效遏止遭詐款項流入詐團手中。

警察局指出，詐騙集團近年多以「虛擬貨幣投資」、「區塊鏈理財」等名義行騙，此類詐騙利用民眾對虛擬資產的不熟悉，加上交易具匿名、跨境等特性，使得受害者往往在不知情情況下誤信高額獲利話術而投入大筆資金，造成財損動輒龐大。對此趨勢，警察局持續強化虛擬資產相關詐欺的查緝與即時阻詐作為，今年截至11月已成功即時阻詐多起案件，減少民眾財產損失。

統計顯示，11月全市受理詐欺案件378件，財損金額新臺幣1億8,695萬餘元，受理數及財損數與去年同期相比分別下降25.66%及52.82%

近期查緝行動中，警察局陸續偵破多起以「假幣商」名義取款的詐騙手法。第二分局與刑警大隊在偵辦不同案件時，皆發現詐欺集團成員自稱專業幣商，以「高獲利、低風險」話術騙取被害人信任，並以面交方式收取資金。警方在接獲報案後迅速佈署埋伏，於嫌犯到場取款時當場逮捕，即時攔阻被害人遭詐騙金額190萬元，並成功查扣犯嫌所持有虛擬貨幣共計65萬元，成功避免民眾損失並擴大查扣不法利得，以打擊詐團氣焰。

警察局長許頌嘉強調，民眾投資前務必透過金管會、臺灣證券交易所等合法管道查證投資標的及業者資格，切勿輕信未經查證的保證獲利話術，尤其要提高對「虛擬貨幣投資」相關詐欺的警覺。

新竹市警察局指出，近期出現普發現金一萬元詐騙手法，詐騙集團假冒郵局人員來電，謊稱民眾1萬元被盜領，隨後再將電話轉給假檢警，聲稱被害人涉及洗錢詐欺案件，利用民眾害怕心理騙取帳戶，將存款全數領出就失聯。警察局呼籲民眾，如果有接到普發現金的相關來電或簡訊，千萬不要理會，同時提醒，遇有可疑來電務必牢記「一聽、二掛、三查證」原則，並可多利用「165打詐儀錶板」查詢最新詐騙手法，守護自身財產安全。



