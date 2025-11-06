智能加乘 韌性升級 靖安農莊打造全年供應的綠色基地

智能防災設施打造全年穩定高品質蔬菜。（圖：農糧署提供）

為協助農民因應氣候變遷及市場波動，農業部農糧署推動「智能防災設施型農業計畫」，鼓勵農友投入現代化設施、技術，穩定農產供應與品質。其中，位於臺中市大安區的「靖安農莊」，由卓永加、卓永利兩兄弟共同經營，導入智能環控與水養液控制系統，突破氣候限制，成功打造全年穩定生產葉萵苣的綠色基地，落實「智慧、韌性、永續、安心」的農業行動策略。

短期葉菜類易受颱風、豪雨等氣候影響，為強化防災韌性與穩定生產，該署輔導卓永加場長建置0.3公頃結構型鋼骨網室，結合自行研發智能環控系統、水養液控制系統及內部微型氣象站，搭配工業用程式控制電腦和高感度偵測裝置，加上自動調控內循環風扇、內外遮蔭、側捲簾及負壓風扇等設備，可依作物生長特性，調控養液pH值與溫度等，精準施肥並循環再利用營養液，以提供作物最適合的生長條件。此外，透過遠端監控，讓場主可隨時以手機監測及調整農場內各項設備運作，提高管理效率與精準度。

自106年起推動「設施型農業計畫」，迄今已輔導農民設置結構加強型溫網室達2,818公頃，每年可保全蔬果供應量12萬公噸。靖安農莊透過導入智能化設施，不僅有效減少風災與氣候異常帶來的生產風險，更落實資源循環再利用與環境友善理念，並與量販通路及知名連鎖早餐品牌合作，年產值達750萬元，展現智慧農業兼具經濟效益與永續價值的典範。

農糧署表示，將持續推動設施農業升級與智慧化，結合推動冷鏈體系、產銷履歷等政策，協助農民穩定生產安全的優質蔬菜，也讓消費者買得安心、吃得健康。