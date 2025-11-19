智能商攜手光電商突破智慧移動新維度 Micro LED結合AR互動打造澎湖輪「海上移動櫥窗」

▲新一智能與友達攜手打造澎湖輪「海上移動櫥窗」

【記者 王雯玲／高雄 報導】澎湖輪自2023年9月首航起，每年預估逾十萬旅客和居民搭乘澎湖輪往返高雄與馬公兩地，除承接離島運輸使命，船身設計與船艙空間也以提供「有品質的慢活體驗」為核心。然而，隨著大眾對旅遊品質及資訊化服務的需求日漸攀升，澎湖輪也積極尋求場域數位升級與智慧服務方案導入，希望可在長達4至6小時的航行過程，運用科技豐富旅客的搭乘體驗，並藉此為澎湖輪整體品牌形象創造更深刻的記憶點，間接帶動離島經濟創新動能。為了更貼近親子客群，採用澎湖元素創造全新角色「霧鯨－Pong Pong」與「導航員－小航」擔任闖關小幫手，也結合AR遊戲邀請船上遊客共同尋寶解謎，謎題內容涵蓋澎湖輪相關問答、高雄亞灣區景點、澎湖景點與船上安全須知等，讓大小朋友在旅途中除了欣賞風景，還能獲得更多新鮮的體驗與樂趣。

為提供乘客更沉浸的航程娛樂與導覽體驗，另於澎湖輪餐廳以友達光電Micro LED透明顯示螢幕配合船窗進行機構重整，結合3D導覽影像技術，打造虛實融合的視覺饗宴，在出港前與船即將靠岸時，乘客可透過Micro LED透明螢幕欣賞船外即時美景，同時搭配浮現的3D文字與影像資訊獲得更新奇的觀景體驗。方案中採用30吋透明Micro LED螢幕展現智慧航運應用的重大突破，不僅呈現高精細視覺效果同時保有環境相容性，亮度高達600 nits以上、穿透度亦可達60%，即使在強烈陽光下仍能維持清晰亮麗的顯示效果，更因具備優異的透光率與細膩畫質，兼具美觀與實用性，特別適合海上環境使用。

達運集團小金雞新一智能（One Smart Solution）、友達光電攜手國門之鑰－高雄澎湖輪（台灣航業股份有限公司），共同展開智慧移動顯示應用方案落地驗證，整合先進Micro LED顯示模組與擴增實境（AR）技術，將國內中長程客貨輪打造成「海上移動櫥窗」，以高亮度透明智慧顯示方案虛實整合線下遊戲與航程導覽，讓習以為常的搭船往返從交通運輸升級成海上驚奇之旅。

選在富挑戰性的海上運具進行前瞻型顯示技術(Micro LED)功能驗測，除須評估環境場域條件進行機構調整，更須因應海上航行與窗邊（半戶外環境）強化抗震、耐高溫等規格防護。在經濟部產業發展署、資策會數轉院與國立中山大學產發中心協助串接下，新一智能與友達光電於113年底將Micro LED顯示產品導入澎湖輪先行驗證硬體與產品性能，後於今(114)年鏈結澎湖輪發展需求，以「互動海上之窗」為概念將Micro LED透明顯示器結合航程導覽，讓船窗賞景變得更生動有趣。新一智能表示，Micro LED與AR技術的融合是提升海上交通服務創新的重要推手，此次與澎湖輪共同合作的智慧移動顯示應用方案將成為智慧海運與智慧旅遊的示範標竿，進一步挖掘更多Micro LED的潛力商用場景，協助技術商透過環境驗測與場域回饋持續對準市場需求優化產品，持續挖掘產品擴散潛力與商機。

國立中山大學產發中心曾凡碩副主任提到，在經濟部產業發展署計畫推動下，將持續結合中心深耕多年的產業輔導經驗，共同協助技術廠商將應用方案從場域驗證推展到產業應用，未來希望擴散到更多有潛在需求的應用場域，解決產業共同困境，創造人民有感的「心」旅運服務。（圖／中山大學產發中心提供）