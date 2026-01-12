智能家電比你想得更快回本 更換8居家設備省下可觀電費

美國近年來，能源費用持續上漲，尤其是甲烷天然氣與燃油等傳統高污染燃料價格飛漲。雖然風能與太陽能等潔淨能源逐年變便宜，但並非每個家庭都能使用。據媒體The Cool Down報導，有一些簡單又低成本的方法，可以有效降低家中能源支出，而不必進行大型裝修。

將老舊的白熾燈泡換成LED燈

如果你家中仍在使用白熾燈泡，替換成LED燈可以大幅降低電費。LED燈泡比白熾燈泡耗能少75%，亮度卻更高，每年可省約200美元。即使想保留傳統偏黃柔和的光線，也能以2瓦LED替換40或100瓦白熾燈泡，耗電量只需原本的1/20至1/50。若全屋改用LED燈泡十年，扣除初期成本後可省下約1800美元，並減少空氣污染。

廣告 廣告

拔掉那些「能源吸血鬼」

所謂「能源吸血鬼」，指即便未開啟仍插著插頭就耗電的家電，例如咖啡機或電視。這類設備每月可占能源費約20%。拔掉不用的家電每年可省超過100美元。可使用Kill-a-Watt類型耗電監測裝置檢測耗電情況，或透過智慧插座和應用程式遠端切斷電源。

使用應用程式 控制家電電源

智慧住宅能透過應用程式排程與自動控制家電、暖氣及冷氣，避免外出時浪費能源。安裝智慧恆溫器可在外出時降低能源使用，每年省至少50美元，而Energy Star認證的智慧恆溫器約80美元，兩年內即可回本。智慧照明則可遠端控制燈光，每年估計節省240美元。

做好居家防護保溫工程

所謂「房屋防護保溫」（Weatherization），指的是為住宅做好隔熱、密封與防風雨措施。讓房子更能抵禦外在環境，不僅能減少污染，也能大幅降低電力支出，節省金額甚至可達數百美元。雖然工程費用不低，但透過「通膨削減法案」（IRA）及相關補助計畫，合資格家庭可獲得最高1600美元補助，並透過降低能源支出快速回本。

安裝熱泵系統

熱泵兼具供暖與制冷功能，效率為傳統冷暖系統的3到5倍。若由丙烷、電阻式電暖爐或燃油暖氣升級，每年可省約850美元。以2000平方英尺住宅為例，熱泵系統約需1萬4000美元，但可透過補助獲得最高8000美元回饋，約7年內回本。部分公司提供零頭款租賃方案，並負責維護，進一步降低使用成本。

選擇環保型洗衣機與烘衣機，並多用冷水洗衣

升級至節能洗衣機與烘衣機可分別省下25%和20%的能源費。透過IRA補助，部分環保烘衣機可獲 840美元補貼。使用冷水洗衣每年最多可省150美元，多數衣物冷水即可洗淨，也更環保。

安裝熱泵熱水器

熱泵熱水器效率高，每年約可省330美元，且壽命長於傳統熱水器。它可從周圍空氣吸熱，再輸送到水中。雖然初期成本約比傳統熱水器高1500美元，但可透過補助獲得最高1750美元回饋。升級後十年內可減少約2萬磅污染，長期節省甚至可超過6000美元。

或改裝即熱式熱水器

若熱泵熱水器不適合或占用空間過大，即熱式熱水器也是選項。其能源效率可高出傳統機型約 33%，每年可省超過100美元。設備價格約介於500至2300美元，運轉成本低且節能。

更多世界日報報導

南加近千棟房屋成法拍屋 只因屋主沒做這件事

史上規模最大退稅季？專家：取決這2項因素

自助餐這種「魚」別夾 她誤食下身失守：還流橘黃色的油