智能醫療成為護國群山的關鍵

行政院宣布未來5年投入489億元推動「新十大建設」，強調醫療與科技將聯手，要成為下一座護國群山。然而，政府在推動醫療與科技整合的過程中，資金固然重要，但除了缺少政策的執行細節之外，關鍵性配套的建構也明顯不足，完整的AI4S基礎、本體智能體系、四鏈融合與AI生態鏈更是完全未見，奢言大筆資金投入，但於事無補。

蔡賴政府十年執政，護國神山與產學國家隊鋪天蓋地，從半導體到智能醫療，計畫如過江之鯽。然而，幾乎沒有一項計畫有始有終，或達成目標。專業不足、缺乏策略科學、跟風與判斷失誤，再加上浮誇的政治敘事，使台灣科技與產業十年來陷入迷航。

完整的AI生態鏈包括研發鏈、數據鏈、製造鏈與服務鏈。缺乏本體智能與生態系統支撐。政策團隊缺乏科學策略思維與客觀條件評估，導致智能醫療仍停留在概念階段。而台灣長期依賴代工製造模式，強調低成本、量產效率與精準工藝，但這種模式與智能醫療的生態需求背道而馳。

智能醫療的核心，是系統工程化及科學化AI4S科學實證系統，以及跨產業的基礎建設「四鏈融合」：人才、資金、研發與產業鏈。然而，智能醫療難以標準化，故規模、設備與人才等其他傳統條件的重要性更加凸顯。單靠資金投入，無法彌補這些結構性不足。另外，在智能技術方面，台灣缺乏本體模型與完整生態系統，生態系統受制於人，難以落實差異化的策略。

智能醫療領域是高度碎片化的結構，在缺乏本位智能體系的條件下，跨醫療領域整合仰賴系統工程及科學實證的協作。智能醫療領域是經驗法則掛帥及數據導向為基礎的產業，跨域需要克服標準化的互操作性機制以及語義層面的共同認知，而近年來系統工程、科學化也隨著AI技術的精進而有所突破，使得AI4S（人工智能服務化）與產業中介平台建設有機會落實，而這正是未來智能醫療能夠形成產業規模的核心要素。

全球科技競爭激烈，AI、智能醫療及半導體技術已成為國家戰略核心。蔡賴政府十年的施政暴露治理慣性：重表象、輕策略，重口號、輕落地。護國神山不應淪為政治噱頭。空喊難頂群山，空洞政治敘事掩蓋了台灣本可擁有的專業與技術實力。台灣的智能醫療與科技創新必須以科學、實證、完整生態系統為支撐，才能真正護國、造福民生。

政府必須從策略高度自省，以專業、科學方法重構智能醫療與AI政策，確保資源有效運用，建立長期競爭力。護國群山不能只是空中樓閣！資金可以規畫，但策略性的人才培育與基礎智能體系的建構才是真正的關鍵！智能醫療系統科學化刻不容緩！（作者為退休教授）