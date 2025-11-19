智通科創前三季營收超越去年全年營收 ！ 前三季EPS 2.9元

AI示意圖。本報繪製



拓展 SaaS、AI、東南亞資安布局 ，軟體事業高速成長，智通科技今年第三季 5.66 億元，季減 11%、年增 61% ; 稅後淨利 2.1 億元，季增 33%、年增 534%，獲利能力大幅躍升，營業利益率 51%、淨利率 37%，雙雙創歷史新高。第三季軟體事業群營收占比提高至74%，扮演成長引擎。累計前三季營收 17.18 億元、年增 63%，前三季營收已超越去年全年的營收，去年全年營收 14.95 億元。今年前三季稅後淨利 5.14 億、每股盈餘 2.9 元。

智通科創總經理蔡焜煌表示，旗下的海外軟體公司 GLN（Global Line Network）在東南亞市場業務拓展有成，驅動公司整體利潤率提升，公司將繼續強化在海外科技領域的投資與市場拓展。

智通科創旗下的軟體資服公司 GLN 本季度營收成長受惠於既有大型客戶例如 Lenovo、Kamstrup 等深化合作，在系統功能升級、數據整合、安全合規升級以及在多國家部署等等取得階段性進展，在 AI 應用落地、SaaS 平台開發及整合，以及訂閱制服務的新客戶導入等亦多有斬獲。

第三季來自 SaaS 平台建置、客製化與整合服務的收入提升，反映市場對 GLN 在雲端架構與多國家部署能力的肯定。SaaS 訂閱制營收來自 HR 人資管理、通路管理、IT 管理、銷售管理等等的客戶端需求升溫，預估中長期來自訂閱服務的營收貢獻有機會逐步走高，為公司帶來中長期恆常性收入的成長。

東南亞電信詐騙問題嚴重，多國政府推動數位安全防護加速。GLN 自主研發的「FraudEyes」防詐方案，能對惡意及詐騙 App 偵測及攔阻、DPI 封包檢測、威脅情報即時更新等功能，能幫助降低金融損失與詐騙交易風險，強化電信與 ISP 防禦能量，目前積極接洽印尼、馬來西亞、泰國與越南等國政府單位。

GLN 上季度推出 FraudEyes 防詐，本季度再新推出 Captivity、Slaughtery、Infiltration 三大資安方案，已具備完整涵蓋防詐、弱點掃描、偵測、防禦到演練的完整網路安全體系，目前推進東南亞網路安全與防詐整合解決方案的市場拓展，聚焦東南亞政府、電信及銀行金融機構的合作機會。式授權（Reseller License)，負責在

馬來西亞本地化的導入、整合測試與金融合規客製服務。

