「智遠奈米科技」強化奈米材料量產效能 布局多元產業應用

智遠奈米科技指出，其奈米量產技術已應用於肥料、食品原料、牛樟相關配方及化妝保養品等領域，並規劃拓展半導體與工業奈米材料市場。（圖／智遠奈米科技提供）

【警政時報 薛秀蓮 ／台北報導】在奈米科技快速發展的趨勢下，智遠奈米科技憑藉「低溫、高溫、高壓及液態」四項核心技術，結合自主研發設備與多元材料應用能力，逐步在國際奈米材料市場建立能見度。

智遠奈米科技董事長蕭智遠表示，公司採用自行研發的多元材料設備，可實現奈米級材料製備與量產，並持續提升產線效能。近期智遠科技對外宣布，已成功開發單線每 8 小時可生產約 750 公斤、粒徑低於 100 奈米的材料產能，相關表現被視為業界具代表性的量產成果。

蕭智遠指出，十多年前首次接觸奈米科技後，便投入設備研發與量產技術建構，初期產能僅為每 8 小時約 30 公斤、粒徑約 300 奈米的產品。隨著技術累積，公司逐步整合低溫、高溫、高壓及液態製程，打造涵蓋多種材料型態的奈米化與量產系統，期望協助更多產業導入奈米材料應用。

隨著奈米材料應用範圍擴大，蕭智遠指出，相關技術在材料工程、食品、製藥等領域皆具發展潛力。智遠也持續優化設備設計與製程效率，希望降低材料成本，加速奈米產品的市場化。他提到，目前市面上奈米磁磚、化妝品與機能衣物等產品仍屬少數，主因在於量產門檻與成本偏高，公司已在此領域取得進展，並規劃透過產業合作與媒體曝光，拓展海外市場。

目前智遠奈米科技於台灣土城、龜山及屏東設有生產據點，並於中國大陸布局相關產線。同時也積極探索奈米材料在農業管理上的應用，結合人工智慧提升施肥與種植效率。蕭智遠說明，公司研發的奈米肥料可將粒徑縮小至 100 奈米以下，使作物更易吸收；依據田間實驗觀察，不同作物在導入奈米肥料後，品質與產量皆有提升，部分案例顯示增幅約介於 25% 至數倍不等，並有提早收成的情形，為農民創造潛在經濟效益空間。

智遠科技並規劃於 2025 年在屏東農業生技園區建置大型奈米肥料製造基地，以「奈米材料研發與產製」為核心，拓展工業、化學、食品、製藥、紡織、陶瓷、化妝品、肥料與飼料等多元應用場域，並看好固態電池與半導體相關奈米材料的未來市場。

面對全球奈米材料需求持續升溫，蕭智遠表示，公司將以設備創新與量產能力作為發展重點，朝向全球奈米材料供應鏈的重要角色邁進。他也指出，透過規模化生產降低終端成本，有助提升整體產業競爭力，未來將持續與各產業共同開發所需奈米材料，期望在未來十至二十年間，為全球材料科技帶來更多實質應用與突破。

