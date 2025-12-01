智邦公益館贊助「閱讀處方箋」首度落地花蓮壽豐鄉衛生所

花蓮縣壽豐鄉衛生所首創執行「閱讀處方籤」，在智邦科技贊助及國立東華大學協力下開創花蓮公共衛生服務新模式。(東華大學提供)

記者林中行／花蓮報導

花蓮縣壽豐鄉衛生所首創執行「閱讀處方籤」，在企業贊助書籍、國立東華大學協力下開創花蓮公共衛生服務新模式，培力家長在家與嬰幼兒共讀。

壽豐鄉衛生所主任張聰仁表示，大學專業志工加入，不僅補上醫護人力難以延伸的陪伴時間，也讓家庭更願意在日常持續閱讀。在健兒門診中，我們會向家長衛教共讀的重要性，因為閱讀不只是文字，更是孩子社會情緒表達的橋樑，有共讀的家庭，親子關係會更好。

張聰仁指出，落實「閱讀處方箋」，未來在門診中將善用與家長面對面衛教時間，宣導閱讀重要性，提升鄉村家長對共讀重要性的認識。

東華大學表示，「閱讀處方箋」由台灣展臂閱讀協會引進，以「以共讀為醫囑、童書為書方」為核心理念，將兒科健診與親子共讀創新結合。

東華大學指出，此次「智邦公益館」捐贈二百本童書給壽豐鄉衛生所及壽豐鄉立幼兒園，並由東華大學教育與潛能開發學系專業志工共同擔任展臂傳遞者，讓閱讀成為偏鄉嬰幼兒第一份社會處方箋。

東華大學教育與潛能開發學系主任林意雪表示，展臂閱讀模式自二０二五年春季起納入大學生USR學習，包括門診候診室家庭共讀宣導，並為家中無書嬰幼兒家庭提供適齡新書一本。

智邦公益館執行長李奇穎表示，教育不應因距離而有落差，閱讀是最溫柔也最有力量的陪伴，希望透過這次的捐書與『閱讀處方箋』，讓孩子在故事中看見世界，也讓企業CSR成為偏鄉前進的力量。