智邦目標價1430元 今日大跌8%給上車

文 ‧ 洪崇晏

▲ 圖片來源:財經新報

美系外資再度調高網通大廠智邦(2345)目標價！美系外資看好，智邦新增超大規模資料中心客戶，將出貨800G產品，加上AI加速器表現優於預期，調高今、明、後年獲利表現，目標價從原本的1,250元，調高至1,430元。

受外資報告激勵，智邦昨(4)日開盤大漲，一度亮燈漲停，終場上漲75元，收1,150元，三大法人都站在買方，外資連買四個交易日，投信法人、自營商連買六個交易日。今日大盤受美股下挫影響，開盤大跌近573點，智邦下殺8.7%近跌停，但智邦基本面並沒有改變，急殺正是進場好機會。

智邦(2345)宣布第三季營收達到729.48億元，較上一季增長20.4%，同比增長159%，創下歷史新高。這一成果主要歸功於AI伺服器的迭代更新，尤其是輝達最新的GB300伺服器已經大量出貨。此外，智邦成功進入AWS以外的大型雲端服務供應商（CSP）市場，推動400G與800G交換器的出貨量顯著增加。未來，智邦在AI伺服器市場的表現仍需持續關注，特別是與大型CSP業者的合作進展。此外，市場對400G與800G交換器的需求變化也將影響智邦的營收表現。投資者應密切留意全球AI技術的發展趨勢以及智邦在此領域的市場策略，以便做出更明智的投資決策。

美系外資更以2025～2027預估本益比43.3、56.3、62.2元為準，大幅調高智邦目標價，由先前的1,250元一舉調高至1,430元。

法人指出，智邦本季800G switch 還會再增加一個超大型的資料中心（hyperscaler）客戶，此舉將有助於推升2026年800G營收占比至中雙位數。另智邦在AI加速模組的表現也優於預期，預期2027年底運算能量就可望翻倍。這些均為智邦未來營運成長的新動能。

▲智邦日K線圖(圖片來源:Yahoo股市)

