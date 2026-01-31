智邦總座李訓德也受邀兆元宴！同框黃仁勳

▲智邦總經理李訓德也赫然成為兆元宴座上賓，他還將AI伺服器基板給黃仁勳簽名。（圖╱記者林汪靜攝）

[NOWnews今日新聞] 輝達執行長黃仁勳來台第三天，今（31）日舉行兆元宴，不僅台積電董事長魏哲家、和碩董事長童子賢、廣達董事長林百里等大咖都現身外，此次亮點之一是智邦總經理李訓德也赫然成為座上賓，他在飯局中還將AI伺服器基板給黃仁勳簽名，也化身小粉絲。

此次兆元宴據了解席開約九到十桌，包括台積電董事長魏哲家、鴻海董事長劉揚偉、廣達董事長林百里、台達電董事長鄭平等重量級董總皆到場共襄盛舉。黃仁勳全程穿梭席間，與多位供應鏈高層近距離交流寒暄，不時駐足討論產業近況，現場氣氛相當熱絡。

但除了每年必到的科技大咖外，此次令人驚喜的，是李訓德是這次兆元宴名單新面孔，他首次出席成為「座上賓」，而身為總經理的他也成為了黃仁勳的小粉絲，特別拿出AI伺服器基板請黃仁勳簽名，留下難得畫面。

智邦原總經理石軍去年卸任後，由產品生產暨營銷運籌中心資深副總李訓德於2025年10月25日接任。李訓德在智邦任職已25年，從基層一路歷練，熟悉生產、業務與客戶需求，近年也見證AI伺服器交換器規格快速升級。此次他首度以總經理身分出席兆元宴，並與黃仁勳有多次互動，外界也關注智邦在輝達AI供應鏈中未來所扮演的角色。

