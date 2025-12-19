智邦預期明年為800G產品轉換期 海內外布局產能大增

（中央社記者潘智義台北19日電）網通廠智邦11月公告增資美國子公司、設立馬來西亞公司及越南擴廠案，12月再公告竹北廠預算案、越南廠追加投資金額；總經理李訓德表示，預期明年產能將明顯增加，明年也是從400G至800G的產品轉換期。

智邦發布重大訊息補充說明，越南廠原先預計投入設備及土地使用權共3578萬美元，因工廠產能提升，增購生產設備需求，擬再投入3673萬美元，預計總投入預算為7251萬美元（約新台幣22.8億元）。

廣告 廣告

智邦今天舉行媒體交流會，李訓德表示，智邦今年產品仍以400G交換器為主，明年可望進入800G的產品轉換期，至於800G何時放量，仍取決於客戶需求，預期明年整體產能將明顯成長。

對於由網通設備、儲存設備、多台中央處理器（CPU）、圖形處理器（GPU）伺服器組合成的大型伺服器機櫃L11機櫃，李訓德認為，智邦目前沒有投入，但將來須具備建置L11的能力，才有辦法在客戶需要時提供服務。

另外，李訓德評估，水冷式伺服器機櫃的需求可能在1.6T交換器時代，才能帶動市場。

李訓德指出，各國工廠的員工訓練因地制宜，像越南廠採用電視教學，效果比當面講好。至於機器手臂有利有弊，但不可諱言，現在的機器手臂鎖螺絲鎖得不錯。

智邦18日董事會通過竹北廠預算案，投資設備2490萬美元；調整投資馬來西亞公司組織架構，因應地緣屬性及生產規劃，擬調整由智邦投資新加坡公司1400萬美元，再由新加坡公司轉投資馬來西亞公司1100萬美元；並通過桃園遠雄自貿港倉庫租賃案。（編輯：楊蘭軒）1141219