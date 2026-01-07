智邦2025年營收創高年增逾倍 看好今年產能再成長

（中央社記者潘智義台北7日電）網通廠智邦科技今天公布自結2025年12月合併營收新台幣260.52億元，創單月新高，較2024年同期增加約67.65%；全年合併營收2482.73億元，也創新高，較2024年增加124.83%。

智邦2025年11月公告增資美國子公司、設立馬來西亞公司及越南擴廠案，12月再公告竹北廠預算案、越南廠追加投資金額；總經理李訓德日前表示，預期2026年產能將明顯增加，2026年也是從400G至800G的產品轉換期。

智邦科技在2025年11月法說會指出，不擔心AI泡沫化，未來幾年需求看好，800G交換器目前仍是主流，但積極布局1.6T交換器，視市場需求適時推出，並依客戶需求開發伺服器機櫃。

智邦評估，水冷式伺服器機櫃的需求可能在1.6T交換器時代，才能帶動市場。（編輯：楊蘭軒）1150107