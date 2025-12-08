「智駕神器」稱可放雙手 央視追查藏安全隱憂

中國大陸出現一款「智駕神器」，號稱安裝之後駕駛就可以解放雙手。（圖／翻攝自微博＠央視財經）





現在越來越多車輛有智能輔助駕駛功能，不過駕駛的「手」依規定還是不許離開方向盤，但現在中國大陸出現一款「智駕神器」，號稱安裝之後駕駛就可以解放雙手，規避車輛感測，吃飯睡覺玩手機都沒問題，但央視追查發現這種裝置暗藏巨大的安全隱憂。

中國直播業者：「這個時尚又好看的裝飾環，使用非常方便，且不會干擾系統，喜歡用智駕的朋友，你們的福音來了。」

號稱智能駕駛的福音，標榜是智駕神器，到底是什麼東西連直播主在賣的時候都不敢明講。

中國直播業者：「我高速上我就用這個東西，就是完全它開，二號連結是你想要的那個玩意兒。」

中國大陸央視深入調查報導，這款近來在網路上賣爆的智駕神器，原來是針對轎車開啟智能輔助駕駛時的小工具，可以讓駕駛人雙手代為操控，模擬手扶著方向盤的狀態規避監管。

智駕神器業者：「這個東西就是，模擬手扶就不會報警，就這個功能，說的誇張一點，你就可以躺著睡覺。」

為了逃避中國大陸現行針對智駕的相關規範，有業者研發智駕神器甚至是擅自改車安裝晶片，讓車輛規避法規的掌控。

智駕神器業者：「你手觸摸電容方向盤，它會形成一個數據，把這個數據複製貼上，每隔3到5秒，我向車子發送一次，車子就會認為，你手一直在方向盤上，這不是常規上的產品，因為這個產品怎麼說呢，它有很大作用，但是說你想買到，它畢竟是違規產品。」

業者為了規避查緝只在網上販售，雖然提供晶片安裝服務但再三強調後果自負，央視找專家實測發現雖然安裝後真的可以騙過智駕感測，但遇到號誌轉換或突發情況及道路障礙等，根本無法應付貿然使用貪圖一時方便，智駕神器很可能就是奪命陷阱。

