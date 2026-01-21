智齒拔不出來 牙醫師埋頭苦幹1.5小時失敗被求償20萬

〔記者黃佳琳／高雄報導〕王姓女子到左營區某牙醫診所拔智齒，阮姓牙醫師花了1.5小時拔除智齒手術，但最後失敗收場，王女術後嘴角潰瘍，加上牙齒還是痛不到行，她另尋三民區某牙醫診所求助，結果牙醫師只花10秒就把這顆頑劣的智齒拔掉，王女不爽提告阮姓牙醫師求償20萬元，但法官認為阮姓牙醫師並無醫療疏失，判王女敗訴。

判決指出，2024年4月8日，王姓女子到左營區某牙醫診所看診時，阮姓牙醫師發現她的右上方智齒長得不好，不易清潔可能造成牙周病或鄰牙蛀牙等問題，建議王女拔除，王女同意後，同月16日晚間7點由阮姓牙醫師進行智齒拔除手術。

由於該顆智齒長得位置靠後、生長角度較難拔除，阮姓牙醫師徵得王女同意後，進行翻瓣手術及削骨後，花了1.5小時仍無法拔掉這顆智齒；由於手術過程中，王女得一直張著嘴巴，阮姓牙醫師也不斷抹凡士林舒緩王女的嘴角的不適，但因手術後，王女未抖除的智齒部位和嘴巴疼痛難忍，王女只好再去找另家牙醫診所求助，沒想到新的牙醫師只花10秒就把這顆頑劣的智齒拔掉。

王女超不爽，認為阮姓牙醫師能力不足，卻仍建議她削骨拔除智齒，造成她術後痛苦不堪，因此提告向阮姓牙醫師求償20萬元。高雄地方法院簡易庭審理時，阮姓民醫師喊冤，稱自己並沒有違反醫療常規，雖然最後未能完成拔除智齒手術，但不能用結果來推斷她有過失；法官根據高醫的鑑定報告，也認為阮姓牙醫師治療過程中並無過失，因此駁回王女之訴，可上訴。

