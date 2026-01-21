智齒拔1.5小時嘴裂仍失敗！女另尋牙醫10秒拔除 火大提告結果曝

高雄左營一家診所因智齒拔除不力挨告。（示意圖，翻攝Pexels）

高雄市王姓女子2024年前往左營區某牙醫診所，被阮姓牙醫建議智齒不正須拔除，王女同意後，阮醫著手進行，卻陷入苦戰，又是翻瓣、又是削骨，過了1.5小時仍失敗，王女則因長時間張口，導致嘴角潰瘍，另尋三民區某牙醫求診後，智齒約10秒就拔除，王女事後越想越氣，提告阮醫求償20萬元，經高雄地院審理，認定阮姓牙醫處置並無違反常規，裁定王女敗訴。全案可上訴。

全案可回溯至2024年4月8日，王女到左營某牙醫診所就診時，阮醫判定她的智齒位置在深處，且生長角度偏斜難以拔除，經過王女同意後，透過翻瓣、削骨手術輔助，不過經1.5小時後，仍難以拔除，過程中即使阮醫不斷塗抹凡士林，王女仍因嘴巴長期張開、嘴角不適要求停止拔牙。

廣告 廣告

王女事後到三民區另尋牙醫，躺在診療椅上，智齒意外在10秒鐘左右就被拔起，王女越想越氣，認為上一家診所的阮醫技術太差，不僅白白承受1.5小時的手術過程，嘴角還因此潰瘍，因此提告求償精神慰撫金等20萬元。

案經高雄地院審理，阮姓牙醫主張自己治療時已盡力，且拔牙過程都沒違反醫療常規，自認相當冤枉，不能用有沒有成功拔牙來斷定過錯，經法官調閱高醫鑑定報告，認定阮姓牙醫在處置智齒過程中並無違反常規，因此駁回王女告訴。可上訴。





更多《鏡新聞》報導

超車撞飛路邊修車女技師！肇逃再撞女騎士 酒駕累犯遭收押

偷竊通緝犯憋不住拉在褲子上 台鐵車廂留「黃金手印」代價出爐

台中翁自撞墜8公尺深溪谷身亡 家屬嘆一生辛勤：養大5弟妹