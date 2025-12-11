智齒究竟要不要拔？ 拔牙後得放膠原蛋白嗎？ 牙醫師提供拔牙「4關鍵」一次解惑！

【緯來新聞網】智齒究竟要拔或不拔，說法總是眾說紛紜，有些人覺得要趁早拔除，但有些人認為拔牙齒對身體不好，若不痛就不該拔！根據研究指出，約80％的智齒無法生長在正確位置，不過還是得評估智齒是否會影響咀嚼功能以及蛀牙等風險，尤其拔牙後的傷口護理也是關鍵，甚至為了能提升恢復情況，許多人也會自費放置膠原蛋白；究竟智齒該拔的標準為何？拔牙一定得放置膠原蛋白嗎？後續又該如何作好傷口護理？本文也邀請琳揚牙科林伯叡醫師為大家一次做說明。

（圖／醫健新聞提供）

智齒一定要拔嗎？拔除的條件為何？

林伯叡指出，智齒是成年後長出的牙齒，被稱為第三大臼齒，因位置在牙齒最後方，不僅較難清潔，平時也不會使用到智齒進食，當智齒生長方式不正常，埋下發炎、難清潔、蛀牙等風險，通常醫師經評估後就會建議拔除：



．錯位生長：當空間不足導致智齒以橫向或斜向等異常方向長出，後續更造成牙齦疼痛、腫脹等不適。

．影響鄰牙健康：智齒生長的方向可能或已經影響到鄰牙，甚至其他牙齒的發展。

．蛀牙：智齒已有缺損、疼痛等蛀牙跡象。

．清潔困難：智齒位置在牙齒最末湍，加上智齒不正確生長方向，因而造成難清潔，增加蛀牙機率。

（圖／醫健新聞提供）

有問題的智齒不拔，可能造成哪些風險？

許多人因為害怕拔牙，即使經醫師評估建議拔智齒，但仍不去理會，小心一直拖延可能後續衍生更多牙齒問題，嚴重甚至引起其他併發症。



林伯叡醫師表示，包括鄰牙蛀牙、反覆疼痛、發炎、牙周病等，都可能成為不拔智齒的問題之一，其中，反覆發炎可能有蜂窩性組織炎風險，嚴重牙周病也會危及健康，屆時得花更多時間和精力處理智齒，反而得不償失。



為何有些人拔牙後會放置膠原蛋白？

膠原蛋白本來就廣汎存於人體結締組織，在牙科治療上，通常都被運用於幫助拔牙後的傷口癒合；林伯叡指出，膠原蛋白入拔牙窩洞後，對於血塊穩定帶來一定幫助，對於傷口修復也更為友善，以下也整理3大好處：



1.幫助血塊穩定：膠原蛋白能協助血小板凝固，使血塊穩定，也能減少血塊形成，對於傷口癒合有正面影響。

2.維持新組織生長：膠原蛋白作為結締組織的主要成分，自然也能成為細胞生長的來源，以幫助新組織生長。

3.舒緩疼痛：在血塊逐漸穩定後，也能減少外界刺激傷口的機率，進而減少拔牙後的疼痛和腫脹感。



我拔牙後，也可以使用膠原蛋白嗎？

因目前使用膠原蛋白仍需自費，不過若拔牙後希望能縮短恢復期，也可選擇自費使用膠原蛋白，不過還是得經醫師詳細評估，以下也為大家整理臨床上5個判斷依據：



1.傷口大小及深度

2.傷口位置

3.疼痛度

4.恢復速度

5.其他：像有植牙需求者等



拔牙後傷口照護必做的5件事！

拔牙後無論是否要使用膠原蛋白，後續都得做好傷口照護工作，以免造成牙齒衍生任何問題，甚至影響日常生活。



1.預防出血：拔牙後建議咬紗布1小時，幫助傷口癒合。

2.服藥並冰敷：在麻藥退去前先服藥減少疼痛腫漲，並做好冰敷。

3.注意飲食：術後24小時內以溫涼且流質食物為主，且避免使用吸管。

4.做好口腔清潔：每餐後記得刷牙，避免用力刷及傷口部位，也要避免用力漱口。

5.定期回診：應遵循醫師指示回診，確保傷口順利癒合。



林伯叡醫師指出，雖智齒不一定得拔，但經醫師評估已影響口腔健康就得盡快拔除，尤其智齒本身清潔不易，一不小心就會使細菌、食物殘渣堆積齒內，增加發炎風險，因此必要時需盡快尋求醫師評估及協助，不過更重要是，日常也得做好口腔清潔工作，包括適度使用牙線、正確進行貝氏刷牙法等，才能真正守護口腔健康。



本文由「醫健新聞」整理授權轉載。

