智齒緊貼神經 二階段拔除降風險

陽明交大宜蘭醫院為高風險患者進行二階段拔智齒。（陽明交大宜蘭醫院提供）

記者張正量∕宜蘭報導

21歲吳姓男子因智齒反覆發炎就醫，檢查發現牙根緊貼神經，經3D斷層影像評估為高風險的智齒。經「二階段智齒拔除」，恢復情況十分良好。

智齒拔除雖常見，但若牙根與神經距離過近，仍有術後麻木風險。陽明交大附設醫院口腔顎面外科醫師黃道中指出，下顎智齒牙根緊鄰「下顎齒槽神經」，一旦在傳統一次性拔牙中受到牽扯或壓迫，可能導致下唇或下巴麻木，恢復期從數週到數月不等，少數甚至可能無法完全恢復。

黃道中表示，二階段拔牙的重點並非更快或更舒適，而是能大幅降低神經受傷機率。其做法是將手術分成2次進行，逐步拉開牙根與神經的安全距離。第一階段僅移除牙冠，保留牙根，減少深部操作對神經的影響；經過數週至數月等待期，透過微小牽引裝置讓牙根緩慢遠離神經後，再進行第二階段手術移除牙根，此時神經受傷風險已顯著降低。

黃道中強調，是否適合二階段拔牙，關鍵在於牙根與神經的關係，應由醫師與患者共同評估，選擇對患者最安全的治療方式。