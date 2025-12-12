晾衣竟釀命案！男跌倒被晾衣架纏住窒息身亡 醫：比隕石擊中還少見

英國男子在家中使用晾衣架晾衣時發生意外，最終不幸身亡。（示意圖／Pixabay）

英國約克郡一名38歲男子布萊恩．德普雷奇（Brian Depledge）在家中進行日常家務時，意外發生罕見悲劇。他在客廳內使用室內晾衣架掛晾濕衣服時不慎跌倒，結果被曬衣架壓倒並纏繞，最終導致窒息死亡。法醫表示，這起事故罕見程度「甚至比被閃電或隕石擊中還低」。

據英媒報導，這起事件發生於2011年2月1日。當時，育有兩名子女的布萊恩在家中進行簡單家事，將洗好的衣物掛在室內晾衣架（clothes horse）上晾乾。未料他突然向後跌倒，導致晾衣架整個倒塌並壓在他身上，造成他無法脫身。

負責調查的馬克．朗警探（Detective Inspector Mark Long）在死因庭上指出，德普雷奇被倒塌的晾衣架困住，其身體與脖頸被塑膠橫桿緊緊卡住，他試圖掙脫時反而使壓力進一步加劇。警方形容，整個結構對他的身體形成如「貓的搖籃」（cat’s cradle）般的束縛效果。

負責驗屍的法醫菲利普．巴特曼（Dr Philip Batman）進一步說明，死者的致命傷為窒息，相關損傷與吊掛情況類似。他強調，這類事故極為罕見，在醫學與司法實務上皆屬首見。死因裁定為意外死亡（accidental death）。

案件審理過程中，死因庭的資深法官亦表示，從未遇過類似情況，並以「比被雷擊還罕見」形容事件罕見程度。

男子在室內使用常見晾衣架時不慎跌倒，意外被壓制導致窒息。（圖／翻攝自X，@Cultination1）

