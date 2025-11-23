暈倒「掐人中」有效嗎？重症醫2字神解答！曝正確作法
記者施春美／台北報導
在電視劇常見有人暈倒時，旁人就會去掐其「人中」，昏迷者就會很快甦醒。針對掐人中是否有效，醫師黃軒表示，掐人中不僅救不了人，有時還可能「害命」。因為昏倒並非因為穴位沒通，而是身體出了嚴重問題，例如心跳驟停，掐人中會浪費時間，錯過真正的救命機會。
胸腔暨重症專科醫師黃軒在其臉書表示，掐人中就是用力按壓位於鼻下、嘴唇上方的「人中」穴位，是一種流傳千年的民間急救法。古人認為，這一捏能「喚醒」昏迷的人，彷彿按下「重啟鍵」。
「但是，掐人中完全無助於恢復意識！」他表示，因為昏倒是因為身體出了大狀況，例如心臟停跳、低血糖，或是癲癇。旁人掐再大力，也喚不回一個缺氧的大腦。此外，掐人中還可能浪費時間，錯過真正的救命機會。
此外，若是用力過猛，可能捏破皮膚、引發感染，「掐人中若做得不對，也很可能造成致命性傷害。例如掐人中時摳住下巴的手往下使勁用力按壓，可能會造成病人舌頭堵塞呼吸道，更會引起窒息。」
黃軒表示，昏倒不是隨便躺一下就沒事，它可能是身體發出的求救訊號：
1. 心臟罷工：心律不整或心肌梗塞。
2. 血糖暴跌：糖尿病患者或餓太久，血糖低到不行，直接「關機」。
3. 大腦亂放電：癲癇發作，意識瞬間被「斷線」。
4. 腦血管炸彈：中風來襲，腦子缺血缺氧，昏迷只是開始。
黃軒並說明正確急救4步驟：叫、叫、壓、電。
1. 叫：大聲呼喚、輕拍肩膀。確定患者是否有意識。若沒反應，立刻進入下一步。
2. 叫：撥打119求援。請路人幫忙打電話，並尋找自動體外心臟電擊器（AED）。
3. 壓：進行胸外按壓。若無呼吸或呼吸不正常（如喘氣聲），立刻雙手交疊在胸骨中央，每分鐘壓至少100下，持續不間斷。
4. 電：使用AED。若有AED，立刻貼上電極片，按照語音指示進行操作。
