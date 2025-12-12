暈眩竟是「沉默殺手」 罕見卵巢癌破裂內出血達半身血量 婦科醫師急刀救命

長安醫院魏沛秝醫師表示，「卵巢成年型粒層細胞瘤」極為罕見，被稱為婦女的沉默殺手。（圖/記者廖妙茜翻攝）

（觀傳媒中彰投新聞）【記者廖妙茜/台中報導】腹部疼痛、頭暈噁心是常見的身體不適，但看似尋常的症狀背後，有時可能隱藏著致命的危機。日前一位51 歲女性因下腹痛及暈眩到長安醫院急診，經急診團隊迅速的鑑別診斷，透過電腦斷層、抽血等檢查，發現患者腹腔大量內出血，並有直徑超過10公分的腫瘤。婦產科魏沛秝醫師緊急手術切除後送化驗，竟是極為罕見的「卵巢成年型粒層細胞瘤」。

魏沛秝醫師表示，微創腹腔鏡手術發現患者右側卵巢扭轉合併破裂出血，先是引流高達2400cc的內出血，幾乎是人體總血量的一半，緊接著切除破裂出血的卵巢的腫瘤，成功穩住患者生命徵象。後續病理報告證實，該腫瘤為發生率十萬分之四、極為罕見的「卵巢成年型粒層細胞瘤」。



魏沛秝醫師指出「卵巢成年型粒層細胞瘤」屬於低度惡性腫瘤，生長緩慢，早期症狀不明顯，多數患者可能僅有輕微腹脹、腹痛。部分患者會出現荷爾蒙相關症狀，如經血過多、停經後出血等。

從單純的腹痛暈眩，到發現卵巢扭轉，最終確診罕見卵巢癌，這曲折的轉變提醒我們，女性生殖器官疾病的複雜性與多變性。魏沛秝醫師強調，相對於子宮頸抹片檢查可揪出子宮頸癌，卵巢癌缺乏有效的篩檢工具，加上初期沒有明顯症狀，因此極難早期發現，死亡率亦高於子宮頸癌，因此被稱為「婦女的沉默殺手」。

魏沛秝醫師提醒，目前卵巢癌的成因機轉不明，但統計上發現「乳癌與卵巢癌家族史」、「初經過早或停經過晚」「未曾生育」或「曾接受荷爾蒙療法」是卵巢癌的高風險因子。建議每年定期接受骨盆腔內診與陰道超音波檢查，才能早期發現，早期治療。