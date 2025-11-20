暈眩自撞！復康巴士駕駛確認罹腦瘤 丟工作還須賠40萬

台中市 / 綜合報導

台中有一位復康巴士司機，4日上班時因為暈眩自撞民宅，事後查出腦瘤開刀住院，但因為復康巴士只投保丙試車險，無法賠償自撞，他們不只要負擔醫療費用，還要負擔大約40萬元修車費，一家人壓力很大。台中市議員也在議會質詢，列舉救護車和垃圾車，都可以透過保險賠付，要求社會局檢討讓保險更加完善。

復康巴士右側車頭，撞破了一個大洞，部分零件被撞凹右後照鏡也撞斷，要修到好初步估計要40萬元，肇事駕駛是63歲鄭姓司機，4日經過台中潭子區和平路，因為突然暈眩自撞民宅肇事，事後查出頭部有腦瘤開刀，鄭先生說：「算自撞，100%肇事責任要由我爸爸負責，那賠償金額真的是滿高的，另一方面就是自願離職書方面，他們說已經簽了的話，必須自己去佐證，他(爸爸)當下是沒有行為能力的。」

鄭姓司機的兒子20日出面表示，父親擔任復康巴士駕駛5年以上，還是曾經因為服務態度親切被表揚，4日事發後公司要求父親簽下自願離職書，但當時父親神智可能已經不清楚，還要求賠償40萬元修車費，讓一家人很無助。

委外廠商說：「這加上去，他就超過10點，我們必須就是要解職，可是我沒有跟他解職，那他自己也說，他知道他這樣子，他這樣子真的我們也保不住，所以他願意回來簽離職單。」委外廠商則說，依規定駕駛記10點就違反工作規範，可以解職，鄭姓司機在5月和8月都發生車禍，已經達到標準，駕駛也很清楚，當時簽下離職書，沒有逼迫。

台中市議員(民)曾威說：「(司機薪水)3萬元上下，40幾萬是1年半的薪水，全部由這個司機自己負擔。」曾威說，像是救護車是保乙式險，自撞也賠，垃圾車若自撞也有明確自償上限，復康巴士卻只保丙式，只有車碰車才賠償，要求社會局應該檢討，讓保險更加完善。

