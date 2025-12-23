賴清德願以「被彈劾人」身分列席立法院？總統府表態了：合法合憲都尊重

藍白發起彈劾總統賴清德，提案已經排入周五立法院院會報告事項，民眾黨主黃國昌說，要依照《立法院職權行使法》規定，以「被彈劾人」身分邀請賴清德到立法院列席說明。對此，總統府發言人郭雅慧今（23）日表示，只要在合法合憲的情況之下，總統府的態度都予以尊重。

郭雅慧表示，立法院對於行政院長或總統，本來就有相關的制衡手段，這部份只要是合法合憲還有完備的程序的話，總統府都會給予尊重，只是她也要特別提醒，整體國政如果要順利運作的話，五權分立、行政、立法、司法各個機關都要如常的運作，這個非常重要，總統也在國政上面努力。

郭雅慧說，她也要提醒的是，總預算在8月送進去立法院，今天是12月23日，距離年底的31日只剩下7天，總預算還沒有機會進入委員會進行討論，所以這部分要特別提醒在野黨的委員們，總預算會影響的不單單是國家安全、國政的運作，還有包括社會、民生以及地方建設也都會受到影響，要懇請立法院把總預算給順利的完成送出。

郭雅慧表示，總統已經有多次表達，他樂意進到立法院進行國情報告，希望是在合法合憲、程序完備的情況之下進行溝通與說明，所以期盼朝野回到體制面上，在制度完備的情況下能夠讓國家穩定向前，特別拜託在野黨的立委們多多思考。

