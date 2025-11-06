「暈船」有解？MOJOIN邀鄭宜農、wannasleep譜曲 徵「交友軟體鬼故事」
橘子集團旗下漫畫小說平台 MOJOIN，宣布推出跨域企劃《看你聽的》第三彈。此次翻轉為「故事先行」模式，以「暈船求生指南」為主題，聚焦 Z 世代戀愛現狀，並邀請金曲歌后鄭宜農與饒舌詩人 wannasleep，為原創漫畫及小說量身打造主題曲。
MOJOIN 自 2023 年起發起《看你聽的》企劃，兩年間曾攜手老王樂隊、美秀集團、理想混蛋等樂團，將人氣單曲改編為故事。延伸作品累積瀏覽量近 200 萬人次，帶動平台聲量成長逾 6 倍，並兩度入圍金漫獎，成功開創「音樂 × 故事」的閱讀體驗。
2025 年《看你聽的》第三彈，改為邀請音樂人為作品打造主題曲。首組由鄭宜農，為金漫獎入圍漫畫家 HOM《喜歡你喜歡的樣子》與小說家鹿潮《歡迎來到女神後援會》兩部百合 (GL) 作品，打造大人系清新戀歌〈你是真的不懂〉。
鄭宜農分享：「透過這次與 MOJOIN 的合作，我徹底了解到創作背後的故事邏輯與分鏡思維，好像知道了什麼不得了的秘密，對創作宅我本人來說超賺！」她也透露：「第一次收到分鏡稿就看得我臉紅心跳。原來要抓住 GL 讀者的目光，一開始就要來最刺激的啊！」為貼近動漫氛圍，歌曲特別選用 City Pop 曲風。.
第二組則由饒舌詩人 wannasleep，取材自漫畫家依萊 Eli《侵密endenza阱》與小說家月亮熊《配對成功後請勿逃跑》的虐戀故事，創作出暗黑系戀曲〈良夜〉。身為動漫愛好者的 wannasleep 興奮表示：「很榮幸能參與企劃，主題曲就是要交給阿宅寫啊！希望台漫可以越來越蓬勃。」
wannasleep 分享，他花了很長時間思考「理解」與「連結」兩個關鍵詞，運用音樂揣摩主角互相親近與理解的心情，並在編曲中重拾吉他。
配合企劃上線，MOJOIN 也推出一系列主題活動。即日起，原創漫畫、小說與新歌 30 秒搶先版 MV 已於 MOJOIN 及音樂人社群公開，完整版將於 11 月 12 日發行。
搭配活動包含閱讀指定作品抽鄭宜農、wannasleep 親簽專輯及 SONY 耳罩式耳機；「抖內」達指定門檻可獲 T-shirt、黑膠唱片裝飾品等限定周邊。此外，平台也舉辦「交友軟體鬼故事」徵稿活動，12 月 17 日前投稿，獲選者有機會獨得獎金新台幣 1 萬元。詳細資訊可參考活動網站：https://mojoin.tw/9ZueJ
