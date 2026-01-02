暌違近8年 吳宗憲宣布3月臺北開唱
記者王丹荷／綜合報導
綜藝天王吳宗憲正式宣布，將於3月29日登上臺北國際會議中心，舉辦暌違近8年的大型個人演唱會《2026臭男人演唱會》，消息一出立刻引爆粉絲暴動，直呼：「終於等到憲哥回家開唱！」
從〈是不是這樣的夜晚你才會這樣想起我〉、〈真心換絕情〉、〈你比從前快樂〉到〈屋頂〉，吳宗憲橫跨綜藝與音樂世代的經典金曲，陪伴無數人成長。多年未在臺北舉辦售票演唱會，讓這次回歸更顯珍貴。吳宗憲也笑說：「這次不只唱歌，還要把大家的青春一起唱回來。」
不只是青春BGM再度回歸，2026第1天官方釋出神秘嘉賓圖，悄悄傳出神秘嘉賓可能是天后「温嵐」，2人過往多次合作、默契十足，若真在臺北同台合體，勢必掀起全場大合唱，即便目前消息尚未證實，已讓粉絲瘋狂敲碗：「如果是真的，票又要秒殺了！」
目前吳宗憲公布此次演唱會將特別邀請好搭檔康康擔任演出嘉賓，綜藝火花加上音樂實力，可想而知勢必笑聲與掌聲齊飛。主辦單位也表示，演出內容將融合音樂、段子與驚喜橋段，打造只屬於吳宗憲的「臭男人宇宙」。演唱會門票將於1月18日於KKTIX網站及全臺全家便利商店開賣。
吳宗憲暌違近8年將舉辦大型個人演唱會。（東西文娛、星樂全球提供）
吳宗憲宣布3月開唱。（容易文創提供）
