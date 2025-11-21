暌違一世紀的相會 北港正三媽與鎮南媽府城重聚

記者陳治交／台南報導

雲林北港朝天宮正三媽、祀典大天后宮鎮南媽睽違一０九年再相聚。祀典大天后宮二十一日舉辦祀宴三獻禮，由市長黃偉哲主祭，祈求媽祖庇佑風調雨順、四時無災，也對這充滿歷史意義的北港媽南下府城巡歷能夠持續下去。

雲林北港朝天宮正三媽、祀典大天后宮鎮南媽睽違一０九年再相聚。（記者陳治交攝）

北港媽十四年前曾到台南會香，惟當年出動的神尊與遶境規格皆難與今年相提並論，這次是「黑面三媽」自一九一六年後，首度南巡。信徒夾道歡迎，大、小私人神壇、各家廟宇在神轎必經路線預設香案，信徒沿街燃放煙火、炮竹，「迓媽祖」熱潮超乎預期，各警分局增調警力，全力維護媽祖巡香秩序。

雲林北港朝天宮正三媽遶境湧現人潮。（記者陳治交攝）

檨仔林朝興宮媽祖為北港朝天宮首尊分靈媽祖，檨仔林朝興宮每三年一科前往北港朝天宮謁祖，這次北港媽南下府城巡歷，檨仔林朝興宮扮演東道主熱情接待。

雲林北港朝天宮正三媽恭迎駐蹕祀典大天后宮。（記者陳治交攝）

祀典大天后宮舉辦祀宴三獻禮、進饌禮，由市長黃偉哲主祭，祀典大天后宮主委張文輝、北港朝天宮董事長蔡咏鍀等人陪祭，祭儀莊嚴隆重，不少信眾圍觀拍照。

祀典大天后宮舉辦祀宴三獻禮，由市長黃偉哲主祭。（記者陳治交攝）

北港媽南下府城巡歷，傳統由新營太子宮中壇元帥擔任開路先鋒，自溪北聚落往南挺進府城，再由安平、安南一路巡到七股、將軍、北門等沿海地區。巡路上的聚落都擁有深厚歷史，像洲仔尾（今永康）、茅港尾（下營）、麻豆、佳里、西港等地，受台江地形變化與曾文溪改道影響，早年時常面臨水患或聚落防護需求，媽祖信仰也就從海上延伸至內陸，陪伴著居民的日常與生命。