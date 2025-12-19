暌違10年！蕭亞軒再登跨年舞台 31日「這裡現身」全網暴動
蕭亞軒（Elva）於2015年底參與台北跨年晚會後，已很久沒有在跨年舞台上演出，由於她這幾年頻繁為舊疾（包括髖關節傷勢、練舞舊傷）動手術、身體需長時間休養，雖近期已多次在中國錄製節目、出席活動，但大型公開演出至今仍空白；Elva今（19日）無預警傳來好消息，宣布31日將登上湖南衛視跨年晚會，讓大批歌迷感動又期待。
Elva重返跨年舞台的消息傳出後，歌迷紛紛在她的社群留言，「尖叫聲」、「我們都在等妳的演唱會」、「太期待了」、「守等轉播」，狂歡天后回歸；Elva也興奮寫下：「新年伊始，全新舞台出發！唱給你們聽！」對於Elva此次跨年演出相關細節，她的經紀人稍早回應《鏡報》透露，Elva昨天處理編曲到半夜，目前仍在休息中，「晚一點再回覆，不好意思」。
事實上，Elva曾於2015年跨年晚會的最後30分鐘表演，重金邀請澳洲排名前十大DJ Bass Kleph重新混音編曲，並請來香港造型師備齊10套高級訂製服，不惜成本帶給大家前所未見的時尚新電音派對；但求好心切壓力過大的她，為了舒壓下廚，反把自己給燙傷了，登台前緊急跟造型師緊急商討製作長手套搭配造型，看得出她對於每一次的演出都非常用心，極力要求完美。
