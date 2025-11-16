暌違109年！北港朝天宮「黑面三媽」主巡台南

雲林北港朝天宮重啟「南都巡歷」傳統活動，循古禮南下至台南府城展開遶境活動，16日首站抵達鹽水區，台南市長黃偉哲親自到場接駕。此次特別由具深厚歷史意義的「黑面三媽」聖駕擔任主巡，距上次相同形式的巡歷已相隔超過百年，成為難得一見的歷史性場景。

睽違百年再現，北港朝天宮「黑面三媽」主巡台南。（圖／台南市政府提供，下同）

黃偉哲市長表示，暌違109年的北港朝天宮媽祖「南都巡歷」再次來到台南，不僅是一次宗教盛事，更象徵兩地共同記憶與文化傳承的重要連結。他同時祈求風調雨順、國泰民安，希望透過媽祖護佑，民眾皆能獲得平安與祝福。

「南都巡歷」源自清領時期，是台南府城商業活動與信仰文化緊密交織的產物。當時由台南府城的郊商團體與信眾，迎請北港媽祖南下，祈求商貿順利、富庶昌盛。這條香路不僅是信仰交流，也是當年「台南郊」與「北港郊」間合作形成的重要經濟命脈。

這段百年舊俗雖曾一度中斷，但兩地信徒尋回歷史連結的努力從未停止。直至民國100年（2011年），北港朝天宮與臺南大天后宮正式協議重啟，並以「南都巡歷」正名，讓百年古俗重返人群視野，也重新串聯這條深具歷史意義的文化香路。

此次巡歷路線涵蓋大台南17個行政區，以「巡歷山海」方式串起古都文化脈絡，使媽祖信仰在現代再次與城市生活緊密相連。當日接駕儀式，包括立委陳亭妃，議員蔡育輝、王宣貿、沈家鳳、趙昆原，立委林俊憲、賴惠員服務處及各議員服務處等均派員參與，共同見證這場跨越世紀的文化再現。

