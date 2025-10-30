暌違20年重返小巨蛋 Rain無預警宣布明年1月登寶島開唱

Rain今年2月攜全新巡演「Still Raining」首登高流。（大步整合行銷提供）

韓流天王Rain繼今年2月攜全新巡演「Still Raining」首登高流後，今（30日）無預警公布再來台開唱，將於明（2026）年1月17日於台北小巨蛋舉辦安可場，也將是Rain出道逾20年以來第二次攻蛋，對其音樂生涯可說別具意義。

Rain當年因主演《浪漫滿屋》在全亞洲爆紅，挾著高人氣來台登上小巨蛋開唱，以國際巨星的大陣仗及招牌肌情溼背秀掀起全台暴動，更成為首位登上台北小巨蛋開唱的韓國歌手，20年後再度回到同一座舞台，Rain感性表示這次的攻蛋對他意義非凡，不但象徵他與台粉間跨越時光的情誼，也代表他用音樂與舞台實力證明「Still Rainning」歷久不衰的魅力。

此次安可場「Still Raining:Encore」巡演將從今年11月底於美國紐約、洛杉磯、亞特蘭大啟程，屆時將巡迴至全球各城市，而台北站成了最新官宣的亞洲首站，將帶來升級版「Still Rainning」舞台，更以全新視覺特效、打造嶄新震撼演出，讓期待已久的「雨迷」再度沉浸在他融合力與美的極致舞台魅力中。

「2026 RAIN CONCERT<STILL RAINING: ENCORE>-TAIPEI 」將於2026年1月17日（六）在台北小巨蛋登場，門票將於11月30日上午11點30分於klook正式開賣，票價分為6800、5800、4800、3800、2800共5種，更多詳情請上大步整合行銷FB、IG官網查詢。

