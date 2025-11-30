暌違30年鑼鼓再響！彰化埔鹽施家古厝辦桌 復古婚禮重現台灣味

埔鹽「施家古厝」保留了完整的閩南式建築風貌，吸引外地年輕人來此辦婚宴。(記者陳冠備攝)

〔記者陳冠備／彰化報導〕在追求排場與奢華的時代，農村辦桌逐漸減少，彰化縣埔鹽鄉廍子村的「施家古厝」暌違30年，今日再度響起喜慶鑼鼓，上演一場浪漫婚禮。一對鍾情於農村文化的新人，捨棄豪華飯店，選擇在古厝前席開25桌，以最道地的台灣辦桌，完成終身大事，畫面浪漫又充滿傳統人情味。

施家古厝自2006年古井重新湧泉後，子孫積極整修，並向文化局申請「施家元神」無形文化資產資格，成為彰化代表性老屋景點。儘管古厝日益受重視，施家卻已有30年未在此辦喜宴，成為家族長輩的遺憾。如今這對外姓新人主動選擇在此成婚，施家也以「娶媳婦」的心情熱情迎接，眾人高舉復古「彈珠汽水」祝福新人。

「我們想要的不只是婚禮，而是能傳承的故事。」來自彰化溪湖的新郎王鵬程說，他對農村土地有深厚情感，參觀古厝時就覺得這裡有「家的味道」，是有根、有故事的地方，因此毫不猶豫選定在此辦理婚禮。

來自屏東潮州的新娘蔡雅蓉則笑說，覺得古厝的紅磚牆、綠色窗櫺與古井都深具農村特色，「如果能在這麼美的三合院辦婚禮，一定是忘不了的回憶」。蔡爸爸也感動表示，在百年古厝舉辦婚禮，象徵百年好合，寓意深遠。

彰化縣糖廍文化產業協進會執行長、埔鹽鄉前鄉長陳慶煌指出，施家古厝從修復到活化，已成為社區市集、文化活動的重要場地。這次婚宴格外有意義，證明老宅不僅能拍婚紗，更能成為生活與傳承的場域。

廍子社區總幹事施瑜銘表示，施家古厝保留了完整的閩南式建築風貌，近年常吸引電視劇組取景，這次透過婚禮公司洽辦的婚宴，雖非施家後代，但睽違30年再見古厝辦喜事，宗親皆感榮耀。他也說，最動人的婚禮不在排場，而在真情流露。

埔鹽「施家古厝」暌違30年辦喜事，眾人高舉復古「彈珠汽水」祝福新人百年好合。(記者陳冠備攝)

彰化溪湖的新郎王鵬程(左3)與來自屏東潮州的新娘蔡雅蓉(右3)。(記者陳冠備攝)

埔鹽「施家古厝」暌違30年辦喜事，現場席開25桌，現場座無虛席。(記者陳冠備攝)

