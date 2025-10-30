暌違6年再登場！ 川普盛讚習近平 又稱是強硬談判對手

美國總統川普與中國大陸國家主席習近平，在南韓釜山金海國際機場「翼峰樓」一見面握手寒暄。（圖／達志影像美聯社）

美中領袖6年後再度同框，川習會30日在南韓釜山金海國際機場內的貴賓樓「翼峰樓」登場。會中川普表示，雙方已在多項議題上達成共識，相信兩國關係能長期維持良好；習近平則強調，中美國情不同，出現摩擦屬正常。世界都在關注，美中在貿易爭端中，是否能在這次會談中找到緩和路徑。

美國總統川普與中國大陸國家主席習近平，在南韓釜山金海國際機場「翼峰樓」一見面握手寒暄。（圖／達志影像美聯社）

會面開始時，川普在美國與中國國旗前等待近10秒，習近平才出現與他握手寒暄。川習會正式展開後，川普友善地表示很高興再次見到習近平，還開玩笑說習近平是個強硬的談判者，同時笑著拍了拍習近平的背。這次會談地點選在釜山金海國際機場的貴賓室「翼峰樓」，主要考量其作為軍用機場的特殊安保優勢，且配合川普當日下午離境及習近平訪韓的行程安排。

「翼峰樓」建於2005年APEC峰會前夕，專為接待各國領袖所建造，位於空軍設施內，具有極高的隱密性，甚至連導航都難以找到。南韓空軍近期還對此進行了改造，使其成為此次會談的優先選擇。會談中，川普表示雙方已在許多事情上達成共識，未來還會達成更多，他相信美中關係能在很長一段時間內保持良好。

習近平則表示，由於兩國國情不同，不可能事事看法一致，世界上兩個最大經濟體之間出現一些摩擦也是正常的。他提到自川普再次上任以來，雙方一直保持密切聯繫，並相信雙方的願景能相互促進。值得注意的是，川普自第二任期以來一直對中國大陸積極動用關稅手段，而中國大陸則對稀土元素出口實施報復性限制，使這次會面顯得格外迫切。

CNN主播指出，習近平擁有時間優勢，而川普則沒有那麼多時間，因為再過一週，美國最高法院將審理川普所加徵的關稅是否合法。全世界都在關注這次會談能否達成協議，減緩美中貿易戰的緊張局勢。

