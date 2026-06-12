暌違7年！蕭煌奇驚喜宣布9月再攻蛋 喊話歌迷把喉嚨喊破

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

「金曲歌王」蕭煌奇近日迎來雙喜臨門的好消息，不僅憑藉台語專輯《做一個惜情軟心的人》強勢入圍第37屆金曲獎四大獎，12日更重磅宣布，將在9月睽違7年重返台北小巨蛋舉辦全新個人巡迴演唱會《BRAVO》，門票將於6月17日中午12點在寬宏售票系統正式開賣。

蕭煌奇憑藉台語專輯《做一個惜情軟心的人》強勢入圍第37屆金曲獎四大獎。（圖／華納音樂 提供）

蕭煌奇今年入圍第37屆金曲獎「最佳台語男歌手獎」、「最佳台語專輯獎」、「年度專輯獎」，以及「最佳作曲人獎」四大獎。他感性表示：「這次入圍要特別感謝評審看見整個團隊的努力，這也是送給一直支持我的歌迷，最棒、最完美的禮物，希望今年能順利把第5座台語歌王寶座抱回家！」

廣告 廣告

除了金曲入圍加持，相隔近7年重返小巨蛋的巡演消息更是讓歌迷相當期待。本次演唱會以《BRAVO》為名，象徵對音樂與生命最熱烈的喝采。整場演出將回歸最純粹的聽覺震撼，徹底展現蕭煌奇穿透黑暗的聲音渲染力。

蕭煌奇暌違7年將在9月重返小巨蛋開唱。（圖／華納音樂 提供）

蕭煌奇打趣地說：「雖然我坐在台上，看不見台下那一整片漂亮的螢光燈海，但只要你們一拍手、一尖叫，那種萬人站起來歡呼的澎湃熱情，我都聽得一清二楚！既然演唱會叫『BRAVO』，那大家到時候在現場一定要把喉嚨喊破，一起震撼小巨蛋！」

更多中天新聞網報導

傅子純明頭七！愛妻二度發聲心碎喊「好想你」 見冰箱一幕惹鼻酸

傅子純頭七法會 遺孀曬照心碎：不准你再去看別人

淚別傅子純又痛失王世信！歌仔戲名伶唐美雲「4天慟失2摯友」