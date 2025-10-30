【暐瀚觀點】游盈隆震撼提案：國民黨該禮讓黃國昌選新北？
《暐瀚觀點》今（30）日節目聚焦藍白合作新變數。資深媒體人黃暐瀚引述台灣民意基金會董事長游盈隆最新觀點指出，國民黨若要為2028總統大選鋪路，應「禮讓民眾黨主席黃國昌出戰新北市」，讓藍白合作從地方開始落實。
游盈隆分析，民眾黨若無法在2026地方選舉中攻下一座具指標性的縣市，恐步上時代力量、親民黨等第三勢力泡沫化的命運。他強調，新北市擁有400萬人口，是全台政治象徵意義最重的城市，若民眾黨能執政，將有助於建立長期政治根基。
黃暐瀚在節目中指出，雖然游盈隆的建議具有戰略意涵，但實際推動難度極高。他分析，若新北市無法成為藍白合作樣板，雙方在2028的整合恐更加困難。《暐瀚觀點》預期，「新北禮讓黃國昌」議題將成為未來數月政壇焦點，也將考驗藍白雙方的政治智慧與誠意。 想了解更多精彩內容，歡迎持續收看《品觀點》網路節目《暐瀚觀點》！
