暑假出國省一波！Klook優惠開跑，樂園1折、eSIM只要10元，百元飯店天天抽

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「Klook」推出暑假旅遊激省優惠，「0.1折神券」能用百元價入住全球人氣飯店。（Klook供圖）

暑假旅遊旺季準備開跑，預訂平台「Klook」於6月15日到7月5日，推出「夏季大盛典」優惠活動，從住宿、樂園門票、交通到上網服務全面下殺，最大亮點就是天天限量「0.1折神券」，最高可折抵5,000元，等於有機會用最低百元價格就能訂到全球人氣飯店與行程體驗。

像是沖繩星野集團OMO5飯店、環球影城周邊住宿、香港迪士尼樂園飯店等熱門選擇，都有機會用超低價入手；行程體驗則包含冰島黃金圈、紐西蘭哈比村、京都天橋立等經典長線景點，讓高單價行程也能變得親民。

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「0.1折神券」連星野集團OMO5沖繩那霸也適用，抽到賺到。（Klook供圖）

針對暑假親子與自由行旅客最愛的樂園行程，Klook也祭出「全球樂園1折」優惠，每週一限量開搶，適用包括香港迪士尼樂園、首爾樂天世界、東京哈利波特影城等熱門景點，用原價一成的價格就能暢玩國際級樂園。

旅客還有機會用百元價入手九州高千穗一日遊體驗。（Klook供圖）

交通與移動成本同樣下殺有感，每週三推出「全球交通3折」，包含日本Skyliner京成電鐵、韓國AREX機場快線、瑞士旅行通行證等熱門交通票券，都能以優惠價提前入手，讓跨國移動更省錢、更方便。

哈比村與魔戒電影場景之旅，是紐西蘭必去行程。（Klook供圖）

另外，每週五還有限定「台灣餐券5折」，像是饗食天堂、典華豐FOOD等人氣餐廳都能半價享用，讓旅遊前後的聚餐也能一起省。每週日則推出「全球租車最高折700元」，適合自駕族群規劃彈性行程。

針對自由行旅客最關心的網路問題，Klook也推出超低價eSIM方案，「7天1GB」最低只要10元起，透過App即可一鍵開通，不需要換卡或掃QR Code，並提供24小時中文客服支援，讓出國上網更無痛。

活動期間搭配玉山Unicard結帳，還可享全站88折、海外飯店最高折600元、全球飯店滿萬元折千元等加碼優惠，再疊加最高4.5% e point回饋，激省有感。



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