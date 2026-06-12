暑假將至 花蓮衛生局呼籲避免不安全性行為

花蓮衛生局提供愛滋篩檢資料照

預防青少年在暑假期間嘗試風險行為，花蓮縣衛生局特別呼籲，避免進行不安全性行為，務必做好自我保護，同時也提醒家長，多關心孩子的社交生活，引導青少年從事正當休閒活動，安度健康充實的假期。

花蓮縣衛生局局長朱家祥表示， 15至24歲青少年在漫長假期、身心放鬆的情形下，發生不安全性行為的發生機率也隨之增加。而根據衛生福利部疾病管制署統計資料顯示，115年1月至5月底止，花蓮15至24歲感染梅毒共16例、感染淋病花蓮12例。朱局長指出，不安全性行為，是導致青少年感染性病的最主要原因，部分感染傳染途徑與合併使用成癮藥物或網路交友導致不安全性行為有關。

因此，花蓮縣衛生局特別呼籲，避免有多重性伴侶或未防護的性行為，以降低感染性病及愛滋的風險。尤其應避免參加性派對或有多重性伴侶等危險性行為，以免暴露於性傳染病或愛滋風險中。萬一不慎發生不安全性行為、或保險套在途中破裂，也應於72小時內儘速至指定醫療院所就醫。