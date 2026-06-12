暑假強檔音樂劇《魔女宅急便》 7/10飛向臺灣

記者劉昕翊／綜合報導

日本原版音樂劇《魔女宅急便》將於2026年夏天首度登上臺灣舞臺，由日本原版團隊以「交響樂全新製作版」全球首演登場，分別於7月10至19日在臺北國家戲劇院、7月24至8月2日在臺中國家歌劇院演出，帶來這段關於飛行、成長與自我尋找的故事。

《魔女宅急便》的主角琪琪，為一位13歲的見習魔女，與黑貓吉吉離開家鄉，獨自前往陌生城市展開修行。對孩子而言，這是一場有掃帚、黑貓與飛行魔法的冒險；但隨著年紀增長，觀眾也會逐漸看見故事裡更貼近現實的一面，從離家求學、初入職場，到第1次在陌生城市建立生活，不只描寫魔法少女的飛行，也描寫每個人在成長過程中都可能遇見的不安、挫折與自我懷疑。

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此次臺灣公演將以「交響樂全新製作版」登場，音樂總監小島良太曾指出，實際探訪臺北國家戲劇院與臺中國家歌劇院後，感受到2座場館宏偉的劇場空間，因此將重新進行管弦樂編曲，並集結東京與臺北音樂家及錄音團隊，共同完成全劇音樂重新錄製。上個月底，東京團隊已完成部分錄音；近日，小島良太也飛抵臺北，與臺北錄音團隊展開製作，這也讓此次臺灣公演不只是日本原版音樂劇來臺，更是一次由日臺共同製作的全新版本。當琪琪飛向臺灣，這段關於離家、成長與勇氣的故事，也將透過全新的劇場聲響，在2026年暑假與臺灣觀眾相遇。

日本原版音樂劇《魔女宅急便》將於2026年夏天首度登上臺灣舞臺，帶來這段關於飛行、成長與自我尋找的故事。（牛耳藝術提供）