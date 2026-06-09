暑假毛孩學院開課 北市推逾50場課程教毛爸媽養寵物

▲多元化課程邀請毛爸媽一同參與。

【互傳媒／記者 謝忠義／台北 報導】臺北市動物保護處今(115)年7至8月暑假期間持續與內湖區等5所社區大學合辦「臺北市毛孩學院」，從犬貓食品營養到日常飼養照顧、可帶狗上課的訓練課程，更加強特殊寵物如狐獴、貂與狐狸飼養照顧知識共有8門課程。另外還有8場可以體驗動物友善店家的寵物外出禮儀課程，並輔導臺北市陪伴犬協會及台北市寵物商業同業公會開設的毛孩飼養課程等50餘場免費課程，豐富的課程內容，已陸續開放民眾報名參加。

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今年夏天熱爆了，民眾正好報名毛孩學院課程，邊吹冷氣邊學習毛孩飼養知識，動保處今年毛孩學院課程規劃很多元，特別邀約ZenPet、犬研室、DOG全能發展學堂等3位犬行為訓練師及馬志君貓行為訓練師協助開設犬、貓行為課程，近年寵物食品的選擇也成為毛爸媽關心的事項，特別由何思瑩營養師與毛孩食研室的Julia老師推出寵物營養介紹與寵物食品如何選擇，教導毛爸媽讓毛孩吃對食物。在臺北市立動物園工作的祐翔老師也來分享正確飼養照顧狐獴、貂、狐狸的方式，民眾自即日起已可洽詢社區大學報名上課。

動保處補充，動保處除了每年辦理臺北市毛孩學院外，也挑選在臺北市的動物友善店家開設8場寵物外出禮儀課程，讓民眾體驗店家服務同時邊學習毛孩知識。臺北市寵物商業同業公會及臺北市陪伴犬協會也透過補助申請舉辦50餘場免費的多元課程。想要了解更多臺北市飼主教育課程相關資訊或活動訊息，可搜尋臺北市動物保護處官網https://www.tcapo.gov.taipei/、可追蹤「臺北毛孩趣旅行」https://www.facebook.com/Taipei.animal.friendly.space/），或「臺北市動物之家」臉書粉絲專頁（https://www.facebook.com/tcapo.tas/）。