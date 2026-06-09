暑假永續農好玩 新北青農推低碳茶體驗護生態

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青農王盛翔帶孩子認識茶園，推動永續農業傳承。（新北市農業局提供）

記者蔡琇惠／新北報導

新北青農王盛翔與黃耀寬堅持以永續農業方式種植茶葉，不僅推出低碳茶葉文化體驗，串聯餐旅業者、辦理茶葉食農教育，今年更創新研發「包種茶純露」與「碧螺春茶酒-星漩酒」，讓新北好茶融入日常。兩位青農自即日起至暑假也推出系列「低碳茶體驗遊程」，邀請民眾一起來體驗新北青農打造的新世代永續茶業。

在坪林經營「本家茶名坊」的青農王盛翔，曾獲「全國機採茶菁技術競賽-冠軍」，並擔任茶葉產銷班第五班副班長，積極協助茶農取得產銷履歷驗證，王盛翔致力將茶葉導入二、三級產業，創新開發「包種茶純露」，讓民眾更便捷的在日常享受包種茶香，同時串聯坪林氧森谷花園餐廳及鐵馬樂園，共同打造低碳旅行路線。

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在三峽經營「天芳茶行」的青農黃耀寬，曾獲「全國紅茶製茶技術-亞軍」，一一五年又獲得碧螺春評鑑特等獎，堅持以有機種植茶園守護生態，並向學校、企業推廣有機種植及三峽茶葉文化。黃耀寬大力推動「全株利用」理念，將修剪茶枝作成肥料，製茶產生的碎茶葉則研磨製成茶粉，廣泛應用於茶食及各式茶產品，如與烘焙業合作的「碧螺春茶乳捲」，以手沖咖啡概念開發「柚花碧螺春」，為了提升茶葉萃取品質，並引進「次世代速萃茶飲加工技術」，近期更與樹林酒廠合作推出「碧螺春茶酒-星漩酒」，將茶葉拓展至各產業，帶動新北茶業升級。

談及投入永續農業的初衷，王盛翔分享，現代人生活節奏緊湊，期盼透過低碳茶體驗與純露產品，讓大眾在親近自然的同時，也能用茶香舒緩日常的壓力。黃耀寬則指出，永續發展是農業的必然趨勢，透過有機栽種與全株利用，不僅能減少環境負擔，更能開創產業新價值。