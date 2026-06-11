暑假玩水去！新北5大戲水設施週六全面開放 親子消暑首選

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熊猴森水樂園多樣式的設施提供大小朋友同樂的戲水環境。（圖／翻攝畫面）





隨著夏季高溫來臨，新北市政府水利局以及高灘地工程管理處已完成戲水設施整備，包括三重熊猴森海世界水樂園、新店陽光遊戲場蝶形水道區、汐止星際遊戲場水星戲水區、新莊塭仔底濕地公園戲水池，以及備受親子期待的「重陽花漾水樂園」，都將於本週六（13日）上午同步開放，邀請大小朋友一起走出戶外，享受安全又清涼的夏日水樂趣。

花漾水樂園多元戲水噴泉設計，陪你清涼度過炎炎夏日。（圖／翻攝畫面）

根據《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體調查近兩年（2023年8月5日至2025年8月4日）網路討論聲量顯示，「2025雙北免費玩水景點TOP 9」中，三重熊猴森海世界水樂園、新店陽光遊戲場、汐止星際遊戲場、新莊塭仔底濕地公園戲水池戲水設施名列一至四名，顯示河濱戲水空間已成為雙北家庭夏季出遊的好選擇。調查指出，民眾最重視的除了免費與便利性外，設施安全、水質管理及周邊休憩空間也是影響討論熱度的重要因素。

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星際水樂園水霧區歡迎來玩水。（圖／翻攝畫面）

高灘處表示，為迎接暑假親水人潮，今年各戲水設施已完成設備檢修、水質檢測及環境整備工作，並持續比照往年標準辦理定期水質監測與場域維護；其中重陽花漾水樂園以花朵造型噴水設施及繽紛地景打造沉浸式戲水空間，鄰近重陽橋及新北大都會公園，可結合熊猴森樂園、幸福水漾園區及自行車道安排一日遊行程；海世界水樂園則鄰近新北大都會公園與辰光橋景觀區，提供親子多元遊憩體驗；汐止星際遊戲場夜間燈光與噴水效果更是深受孩童喜愛，成為夏夜熱門打卡景點。

水利局及高灘處共同提醒，戲水設施雖然都有使用防滑地坪，仍有滑倒風險，禁止在戲水區內奔跑。此外，身高未滿140公分及12歲以下孩童，親水時請家長務必陪同小朋友一同遊玩並注意自身安全；戲水池內禁止飲食、吸菸及寵物進入，更嚴禁以眼睛探看噴水孔、也不可攜帶易產生危險物品入池。

陽光遊戲場水樂園讓小朋友開心戲水。（圖／翻攝畫面）

戲水設施開放期間將依天候狀況及現場安全條件彈性調整，如遇豪雨、雷擊或其他不適合戲水情形將暫停開放。為維護遊憩安全，孩童戲水時應由家長全程陪同，並遵守現場公告事項，禁止奔跑、推擠、攀爬設施或將危險物品帶入戲水區，共同營造安全舒適的親水環境。

塭仔底濕地公園戲水池好消暑、好清涼。（圖／翻攝畫面）

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