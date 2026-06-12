暑假衝東京迪士尼必看！「此地雷」千萬別踩 被發現直接趕出場

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東京迪士尼是全球唯一兼具「經典童話」與「獨特海洋體驗」的迪士尼度假區。 圖：翻攝自東京迪士尼官方臉書

[Newtalk新聞] 暑假計劃前往東京迪士尼的旅客們注意了！近日東京迪士尼在社群媒體上發現多個非官方導遊，透過各平台販售私人帶路導覽東京迪士尼樂園、海洋。園方強調，未經許可的園區內營利活動皆屬於明確違禁行為，一旦遭到發現，遊客可能面臨被驅逐出園的風險，呼籲所有遊客切勿預約或使用相關服務，以免損害自己的權益。

東京迪士尼每年都會吸引大批台灣、韓國與東南亞遊客，讓訪日旅遊熱潮持續升溫，加上園區內排隊等待時間動輒數小時，不少人開始尋找「更有效率」的遊園方式。不少非官方導遊因此看準這個商機，在Instagram、TikTok、小紅書等社群平台上大量推廣，標榜能帶領遊客輕鬆遊覽、避開人潮，吸引不少不知情的海外遊客上當。

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然而，這類服務不只違反園規，一旦遭到發現，遊客可能面臨被驅逐出園的風險，且可能引發各種糾紛 。若大老遠來日本準備開心遊玩，最後卻因此掃興離場，跟奔是「得不償失」。值得注意的是，這次警告的發布時間，恰好與官方VIP導覽的漲價消息同步曝光。

東京迪士尼官方目前提供「私人VIP導覽服務」，由專屬導遊依照賓客需求量身規劃，帶領遊覽園區約6小時。費用在6月30日前約為新台幣8萬5萬至13萬元，7月1日起將統一調整為13萬元，漲幅相當可觀。不過，這項服務也並非人人都能申請，規定最多限10人同行，且僅開放給入住迪士尼飯店指定客房的住客才有資格預約。

對台灣旅客而言，在規劃東京迪士尼行程時，最容易遇到的非法導覽包括，在小紅書或Instagram搜尋「東京迪士尼攻略」時，看到自稱「在地達人帶路」或「包場VIP體驗」的廣告；或是在臉書旅遊社團中，有人兜售價格遠低於官方VIP導覽卻聲稱可享有同等服務的套裝行程。

遇到這類情況，建議一律以官方網站的資訊為準，非官方服務無論價格多誘人，都可能讓整趟東京迪士尼之旅留下遺憾。

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