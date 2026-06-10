暑假赴陸旅遊旺季 國台辦籲民進黨解除大陸旅遊禁團令

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▲大陸國台辦發言人張晗記者發布會上籲民進黨解除大陸旅遊禁團令。

【記者 蔡叔涓／綜合 報導】每年暑假是台灣民眾去大陸旅遊的熱門旺季，在6月10日大陸國台辦舉行例行新聞發佈會上，發言人張晗希望民進黨當局正視民意，解除赴大陸旅遊「禁團令」及所謂「橙色警戒」，讓台灣的民眾與旅遊業者一起把旅遊市場做好，撤除政治藩籬，為兩岸人員往來和旅遊交流恢復正常創造有利條件。

▲暑假是許多台灣人到大陸旅遊的旺季。

發言人張晗在回答大陸媒體提問，指台灣媒體報導，台灣的旅遊業界和旅遊行業協會近期表示，台灣民眾在暑假旅遊旺季有明顯的赴大陸旅遊需求；張晗表示，這樣的報導反映了台灣旅遊業界對恢復兩岸旅遊交流的強烈願望，表明民進黨當局推行的赴大陸旅遊「禁團令」等限制做法不得人心。

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據大陸相關統計顯示，2025年臺灣居民到大陸高達489萬人次，民進黨當局是基於謀「獨」政治私利，對台灣內部旅遊業者和民眾的呼聲充耳不聞，不僅損害了臺灣旅遊業者的生計，更剝奪了臺青瞭解大陸真實面貌的機會。

張晗表示，大陸始終秉持兩岸一家親理念，推動恢復大陸居民赴台旅遊並持續釋放善意，2024年以來先後恢復福建、上海居民赴金門、馬祖旅遊；希望民進黨當局正視民意，撤除政治藩籬，為兩岸人員往來和旅遊交流恢復正常創造有利條件，讓民眾與業者一起把旅遊市場做好。

張晗在記者會上回應陸媒提問，陸委會稱大陸近年通過各類體育交流活動作為包裝，加強對台灣體育人才吸納與統戰宣傳，台灣民眾赴大陸從事體育交流，「不得接受任何矮化或對台方不利要求或安排」。

張晗表示，民進黨當局對兩岸同胞喜愛的民間賽事和交流活動「說三道四」，污蔑抹黑，只能證明民進黨就是害怕兩岸同胞走親走近，福建與台灣地緣相近、、文緣相承，閩、台人員往來密切是很自然的事，台灣同胞道大陸參加足球聯賽及其他體育交流活動，有助於兩岸同胞增進瞭解。（圖翻攝網絡）