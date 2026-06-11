暑假跳島新選擇！「台南安平—澎湖馬公」觀光船6/30啟航

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

近日前往澎湖旅遊多了一項選擇，「台南安平—澎湖馬公」觀光航線將自30日起開行。 圖：台南縣政府／提供

[Newtalk新聞] 暑假即將來臨，計畫好離島跳島旅遊了嗎？近日前往澎湖旅遊多了一項選擇，「台南安平—澎湖馬公」觀光航線將自30日起開行。今年特別鎖定「澎湖國際海上花火節」與台南盛夏慶典「將軍吼演唱會」兩大超人氣活動期間，提供週二、五往返台南安平與澎湖馬公的觀光交通船航班，為遊客提供多元選擇。

安平馬公觀光交通船航班規劃於6月至8月的暑期黃金檔期期間限定營運，每週二、五自安平商港出發，往返澎湖馬公商港，航程約2.5小時，沿途可欣賞壯闊的台灣海峽美景。無論是安排短天期的週末輕旅行，或是深度海島旅遊都非常便利。

廣告 廣告

旅客可安排行程先到台南品嘗美食及遊賞古都風光，由台南出發抵達澎湖後，利用「台灣好行」自由行，或參加當地旅遊團展開海島觀光；自澎湖出發的旅客，也能選擇由馬公商港搭船到安平，遊賞台南風光並品嘗著名小吃美食。暑假除了有澎湖花火節外，台南市也有許多精彩活動。

除了8月熱鬧登場的將軍吼演唱會外，還有「住宿台南－好康三重送」住宿優惠、點數折抵及抽獎活動。5月至10月間，旅客可享連住3晚第3晚免費之優惠；入住還有機會獲得限量「卡皮胖拉小提燈」，並參加點數折抵及抽獎活動，讓旅客「住越多、省越多、玩越多、賺越多」。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

梅雨狂炸！嘉南5水庫補水7502萬噸 嘉義9.8億防洪工程明年完工

中國疑似使用網站招募美國安全許可官員 FBI提交查封令