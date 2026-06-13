暑假餐飲聯名大戰！「這3間」推超強IP聯名 肉量暴增、童年殺都在這

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實習編輯張宣恩／綜合報導

隨著暑假到來飆升，餐飲業的暑期行銷戰火也正式引爆！今年的聯名企劃可說是集結了「搞怪、情懷與熱血」三大元素。爭鮮迴轉壽司攜手《小小兵》打造黃色夏日風暴；西堤牛排喚起《玩具總動員 5》的童年回憶；而開丼燒肉則祭出《進擊的巨人》挑戰視覺極限。這三檔話題十足的聯名，勢必成為暑假社群版面上的必爭之地。

爭鮮 X《小小兵 & 大怪獸》：黃色旋風席捲餐桌

爭鮮迴轉壽司今年暑假不只送壽司，更直接把客人送進小小兵的搞怪世界。(圖／爭鮮提供）

爭鮮迴轉壽司今年暑假不只送壽司，更直接把客人送進小小兵的搞怪世界。爭鮮中山南西店日前已搖身一變，成為沉浸式的主題店，店內滿滿的香蕉色旋風與搞怪的小小兵圖樣。此次聯名不僅推出多款可愛指數爆表的聯名餐點，周邊商品更是粉絲必搶的重點。這次的活動讓吃壽司不再只是單純的用餐，更是一場充滿歡樂的互動體驗，想體驗夏日搞怪魅力的民眾，千萬別錯過這波黃色熱潮。

西堤牛排 X《Toy Story 5》：情懷殺傷力最強的冒險之旅

西堤牛排為迎接《玩具總動員 5》熱潮，西堤店內全面換上西部冒險裝扮，推出期間限定的「TASTy STORY：西堤牛仔總動員」。(圖／西堤牛排提供）

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如果說爭鮮是搞怪，那西堤牛排的聯名則是今年最具「情懷殺傷力」的暑假企劃。為迎接《玩具總動員 5》熱潮，西堤店內全面換上西部冒險裝扮，推出期間限定的「TASTy STORY：西堤牛仔總動員」。品牌創意總監將胡迪、巴斯光年等經典角色的靈魂元素，巧妙融入在限定的「牛仔很忙雙人餐」中。從主餐的擺盤到甜點的彩蛋設計，每一口都在回味陪伴無數人成長的動畫故事。對於想在暑假與好友、家人來場情懷聚餐的粉絲來說，這絕對是今年暑假的首選。

開丼 X《進擊的巨人》：挑戰視覺的「地鳴級肉浪」

「開丼 燒肉vs丼飯」攜手《進擊的巨人》，推出限定的「始祖覺醒」套組。（圖／品牌業者提供）

在各大品牌忙著聯名可愛角色的同時，開丼燒肉則選擇走截然不同的「熱血路線」，聯名經典作品《進擊的巨人》。以作品中最令人震撼的「地鳴」為靈感，開丼發起了「地鳴級肉浪」主題活動，直接將品牌人氣商品「骰子菲力丼」與「日出燒肉丼」進行全面巨大化升級。

開丼此次不僅在肉量與份量上突破極限，其展現出的視覺衝擊力，簡直堪比超大型巨人現身餐桌。開丼過往在聯名策略上總能精準抓住作品亮點，此次將作品中的「巨人震撼感」轉化為「大份量燒肉」，不僅在社群引發動漫迷瘋狂洗版，也成為視覺系饕客不可錯過的進擊體驗。

爭鮮透過主題店打造沈浸感，西堤靠情懷連結深度情感，開丼則以熱血視覺搶佔動漫粉絲的胃。對於想在暑假安排豐富聚餐的朋友，這三種不同風格的聯名活動，剛好能滿足對搞怪、回憶與滿足感的期待。

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